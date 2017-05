AS Roma : Mise en scène monstrueuse visant quatre joueurs

5

Après Defour et Valbuena , voilà les joueurs de la Roma qui sont attaqués.Ce vendredi, les habitants de Rome ont pu assister à une vilaine exposition. Une banderole menaçant les joueurs de la Roma a été accrochée à deux pas du Colisée : «» . Un acte qui survient après la défaite des hommes de Spalletti face à la Lazio (1-3) lors du derby . La saison sans titre des Jaune et Rouge serait également à l'origine de cette manifestation.En plus de ça, quatre mannequins de joueurs de la Louve ont été pendus. Parmi eux, Mohamed Salah Daniele De Rossi et le Belge Radja Nainggolan . Le dernier mannequin ne portait pas de maillot. Les carabiniers ont commencé ce matin leur enquête pour démasquer les auteurs de cette monstruosité.Les criminels devront faire attention, un Ninja ne dort jamais complètement.