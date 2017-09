Arturo Vidal : boire ou jouer, il faut choisir

[VIDEO] HL Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Gueule de bois pour l’international Chilien.Le milieu bavarois a fait parler de lui, et en mal, avant la fessée reçue par le Paraguay (0-3). Leest impliqué dans des désordres nocturnes dans la nuit du 30 août, selon le. Le journal argentin révèle que Vidal serait à l’origine d’une soirée improvisée dans les couloirs de l’hôteldans lequel il séjournait, ainsi qu’à celles de débordements et autres dégâts matériels. La sécurité de l’établissement n’a plus eu d’autres choix que d’appeler la police chilienne pour jeter dehors le milieu et ses convives, manifestement complètement rôtis.Lecroit savoir que cela aurait pu contribuer à la déperdition de l’équipe face au Paraguay . Jugement sévère de la part du quotidien, qui semble oublier le magnifique but de Vidal, bien que ce soit un csc.