Artur Boruc prend sa retraite internationale

Artur Boruc a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale! Une grande gueule et un grand gardien arrête la Selection polonaise! pic.twitter.com/n6FbqkPqGh — Piłka & Nożna (@OwskiMateusz) 1 mars 2017

La cerise sur le gâteau.Ce n'est pas la retraite qui fera le plus de bruit, mais elle a tout de même un petit quelque chose de symbolique. Artur Boruc prend sa retraite de l'équipe nationale de Pologne à l'âge de trente-sept ans. Relégué au troisième plan, derrière Wojciech Szczęsny et Łukasz Fabiański, il reste malgré tout le gardien de but le plus capé de l'histoire desavec soixante-quatre sélections.Formé au Legia Varsovie , Boruc évolue aujourd'hui à Bournemouth en Angleterre . C'est d'ailleurs sur le site desqu'il a communiqué sa décision : «Comme on dit là-bas,pour la suite.