Arthur Masuaku suspendu six matchs

LMC

La sentence est tombée.Après avoir craché sur un joueur de Wigan lors des seizièmes de finale de la League Cup (0-2), Arthur Masuaku va finalement être suspendu six matchs pour son attitude. Critiqué par son entraîneur , Masuaku ne peut pas non plus compter sur le soutien de son club, qui a indiqué qu'il ne contesterait pas la sanction infligée par la FA.Entre les blessures et les suspensions, David Moyes pourrait donc être privé de quatorze joueurs pour le match face à Crystal Palace mardi.