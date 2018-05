Array ( [0] => Array ( [module-flottant] => Array ( [article] => Array ( [id] => 456244 [actif] => 1 [proposer] => 0 [proposeur] => [proposition] => 0000-00-00 00:00:00 [publication] => 2018-05-31 17:10:00 [surtitre] => Angleterre // Arsenal [titre] => Arsène Wenger veut retrouver un banc [titre_disp] => [soustitre] => [descriptif] => [chapo] => [texte] => Arsène vengeur. Si des rumeurs l’envoyaient au PSG pour devenir directeur sportif, <a class="lien-fiche" href="/arsene-wenger.html">Arsène Wenger</a> n’en a aucune envie. Après vingt-deux saisons à Arsenal, l’Alsacien entend bien retrouver un banc, et seulement un banc, comme il l’a confié au <i>Sun</i> : « <i>C’est excitant à présent, car je peux de nouveau être testé. C’est ce que je veux dans ma vie. Je suis un compétiteur qui veut être testé. Je ne sais pas ce qui se passera, mais je suis devant une page vierge et je me dois de rédiger le prochain chapitre</i>. » <div class="lien-connexe"><a title="À lire aussi" href="http://www.sofoot.com/wenger-les-dix-saisons-de-trop-454728.html">Wenger, les dix saisons de trop</a></div> Concernant une éventuelle année sabbatique, le coach de 68 ans est tout aussi clair : « <i>Je ne suis pas très doué pour apprécier une vie tranquille et m’allonger sur une plage. J’envie mes amis qui sont capables de faire cela. Très vite, je m’ennuie parce que c’est une addiction que j’ai créée. Je possède le gène de l’addiction et je dois vivre avec.</i> » Et le Real, qu’en pensez-vous Arsène ? [auteur] => AH [ps] => [legende] => [legende_home] => [id_rdj] => [id_sujet] => 0 [liens_connexes] => 1 [nom_joueur_1] => Arsène Wenger [nom_joueur_2] => [nom_equipe_1] => [nom_equipe_2] => [id_joueur_1] => 2245 [id_joueur_2] => 0 [id_equipe_1] => 0 [id_equipe_2] => 0 [liens] => [url] => [votes] => [note] => [tags] => [commentaires] => 0 [likes] => 0 [id_parent] => 1 [id_rubrique] => 1 [prevnext] => Array ( [prev] => Array ( [id] => 456236 [actif] => 1 [proposer] => 0 [proposeur] => [proposition] => 0000-00-00 00:00:00 [publication] => 2018-05-31 14:56:00 [surtitre] => Etats-Unis - Philadelphia Union vs Chigaco Fire [titre] => La praline d'Ilsinho face à Schweinsteiger [titre_disp] => [soustitre] => [descriptif] => [chapo] => [texte] => Vainqueurs du Superbowl avec ses Eagles, Philadelphie peut aussi briller en soccer. La preuve avec l’ancien milieu de terrain du Shakthar Donetsk, Ilsinho, qui a illuminé la rencontre contre Chicago Fire la nuit dernière. Juste avant la mi-temps, le Brésilien amorti de la poitrine à l’angle de la surface, dos au but, se retourne et mystifie Schweinsteiger et Brandon Vincent d’une virgule ronaldinhesque. Pas peu fier, il achève le gardien d’un bon vieux pointu en pleine lucarne opposée. <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/LR4dHSlZudM?start=52" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Un vrai but de <i>five</i> grâce auquel Phila revient à un point de la sixième place qualificative pour les playoffs, occupée par Orlando. [auteur] => AH [ps] => [legende] => [legende_home] => [id_rdj] => [id_sujet] => 0 [liens_connexes] => 1 [nom_joueur_1] => Bastian Schweinsteiger [nom_joueur_2] => [nom_equipe_1] => [nom_equipe_2] => [id_joueur_1] => 3320 [id_joueur_2] => 0 [id_equipe_1] => 0 [id_equipe_2] => 0 [liens] => [url] => [votes] => [note] => [tags] => [commentaires] => 3 [likes] => 0 [id_parent] => 1 [id_rubrique] => 1 [prevnext] => [mots] => 67,71,156 [creation] => 2018-05-31 14:57:27 [modification] => 2018-05-31 15:15:20 [gone] => 0 [priorite] => 0 [id_live] => 0 [trash] => 0 [createur] => adrienh [modificateur] => eric [idx] => 1 [cm] => 1 [cl] => 0 [correction] => 0 [correcteur] => [metadata] => {"notation":null,"illustration":"data:image\/jpg;base64,\/9j\/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD\/\/gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcgSlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gMjAK\/9sAQwAoHB4jHhkoIyEjLSsoMDxkQTw3Nzx7WF1JZJGAmZaPgIyKoLTmw6Cq2q2KjMj\/y9ru9f\/\/\/5vB\/\/\/\/+v\/m\/f\/4\/9sAQwErLS08NTx2QUF2+KWMpfj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4\/8AAEQgAIQAyAwEiAAIRAQMRAf\/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29\/j5+v\/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29\/j5+v\/aAAwDAQACEQMRAD8AqIEDfMgbng5pWAY8Iqj2zUxReOAc9cUFDnj+dF0PYg8vup\/OlaLODkhgPTNWeR7fSm8Yzjn3pcyFcYImXDMDnnpQsO0Fm4H0p+c+lGPxpcwXG7kHpRS5HtRT5kFxdyntQee+KTK0lZiHAY70vI6UzaaMEUAOyfSjA7ik3EUb6AFwvpRSbvaigCOlXrRRTAfS0UUgGnrSGiigQlFFFAH\/2Q=="} [code_head] => [id_correcteur] => 0 [date_correction] => 0000-00-00 00:00:00 [comms_ko] => 0 ) [next] => ) [mots] => Array ( [0] => 63 [1] => 71 ) [creation] => 2018-05-31 16:30:42 [modification] => 2018-05-31 17:22:01 [gone] => 0 [priorite] => 0 [id_live] => 0 [trash] => 0 [createur] => adrienh [modificateur] => julie [idx] => 0 [cm] => 1 [cl] => 0 [correction] => 1 [correcteur] => julie [metadata] => Array ( [notation] => [illustration] =>  ) [code_head] => [id_correcteur] => 44 [date_correction] => 2018-05-31 17:24:08 [comms_ko] => 0 [comms] => 1 [class] => Array ( [0] => ) [logo] => http://www.sofoot.com/IMG/img-arsene-wenger-veut-retrouver-un-banc-1527779982_x600_articles-456244.jpg [mot_cle_principal] => Array ( [id] => 63 [titre] => Angleterre ) [Mots] => Array ( [63] => Array ( [titre] => Angleterre [id_groupe] => 46 ) [71] => Array ( [titre] => Actualités [id_groupe] => 47 ) ) [public] => 1 [mot_principal] => 63 [mot_chemin_de_fer] => 63 [chemin_de_fer] => <div class="cheminDeFer"><a class="" href="http://www.sofoot.com/">Accueil</a> <b>»</b> <a rel="up" class="" href="angleterre.html">Angleterre</a> <b>»</b> <a class="last" href="http://www.sofoot.com/arsene-wenger-veut-retrouver-un-banc-456244.html">Arsène Wenger veut retrouver un banc </a></div> [connexes] => Array ( [0] => Array ( [connexe] => 1 [id] => 455884 [actif] => 1 [proposer] => 0 [proposeur] => [proposition] => 0000-00-00 00:00:00 [publication] => 2018-05-22 06:21:00 [surtitre] => Angleterre - Arsenal [titre] => Emery en route pour Arsenal [titre_disp] => [soustitre] => [descriptif] => [chapo] => [texte] => Il ne reste plus qu'à savoir s'il va se rendre à Londres en avion ou en train. <div class="lien-connexe"><a title="À lire aussi" href="http://www.sofoot.com/unai-emery-vu-du-banc-adverse-455853.html">Unai Emery vu du banc adverse</a></div> L'aventure entre Unai Emery et le Paris Saint-Germain s'étant achevée en même temps que la saison de Ligue 1, l'entraîneur a trouvé un nouveau point de chute. Selon la BBC, l'Espagnol va en effet s'engager à Arsenal, remplaçant au pied levé un Arsène Wenger qui ne sait, quant à lui, pas encore de quoi son avenir sera fait. Après la Russie, l'Espagne et la France, le technicien est donc sur le point de faire la découverte de l'Angleterre et de la Premier League. Avec, comme objectif principal, de replacer les <i>Gunners</i> en haut du championnat. Et gagner la Ligue Europa une quatrième fois. [auteur] => FC [ps] => [legende] => Passage de témoin [legende_home] => [id_rdj] => [id_sujet] => 0 [liens_connexes] => 1 [nom_joueur_1] => Unai Emery [nom_joueur_2] => Arsène Wenger [nom_equipe_1] => Arsenal [nom_equipe_2] => PSG [id_joueur_1] => 31938 [id_joueur_2] => 2245 [id_equipe_1] => 31 [id_equipe_2] => 3 [liens] => [url] => [votes] => [note] => [tags] => [commentaires] => 178 [likes] => 312 [id_parent] => 1 [id_rubrique] => 1 [prevnext] => [mots] => 45,63,71,90 [creation] => 2018-05-22 06:21:15 [modification] => 2018-05-31 17:45:01 [gone] => 0 [priorite] => 0 [id_live] => 0 [trash] => 0 [createur] => florianc [modificateur] => julie [idx] => 0 [cm] => 1 [cl] => 0 [correction] => 1 [correcteur] => julie [metadata] => {"notation":null,"illustration":"data:image\/jpg;base64,\/9j\/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD\/\/gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcgSlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gMjAK\/9sAQwAoHB4jHhkoIyEjLSsoMDxkQTw3Nzx7WF1JZJGAmZaPgIyKoLTmw6Cq2q2KjMj\/y9ru9f\/\/\/5vB\/\/\/\/+v\/m\/f\/4\/9sAQwErLS08NTx2QUF2+KWMpfj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4\/8AAEQgAIQAyAwEiAAIRAQMRAf\/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29\/j5+v\/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29\/j5+v\/aAAwDAQACEQMRAD8AVYwJAOuFFJNKkRwSSfQVMF\/eHn+EfzNUL2J\/taFcfMOM+tIRZiYTYZQ2Ae4p7QrJI+8ZHHFOSTmNpiqjq31qxOECtKMYyOR3FT0LtZmdd28ZiJRAjL0x3rNKt\/dP5VvrCJm24wO9Vr2wji5GFUn72TVR1FLQx8H0NFXPscnZSR\/vUU9O4WZfmmWDc5GflAA9+az1unF0sr\/MB1HbFXLpDMNiYzx\/OopdPCw7g+GHUdjSuhJEt2iy+akYxtUOuD94d6SxvVW28h\/v7gF9wTU0FjODC7MnCFW56jt\/On2+lxQSCV3LsDkDsKdgLUJLTTOchc7Rn2pZx5kbJ2IxS7y33enrTZBhDmmDdzL836UVMssQUAAYA9KK5ubyD2vkB\/1o+g\/nSXf\/AB7v9KKK1e5Udi\/B\/wAe6f7o\/lTbr\/UP9DRRWhJHY\/8AHon+6Kmm\/wBWfpRRQgZzNFFFSB\/\/2Q=="} [code_head] => [id_correcteur] => 44 [date_correction] => 2018-05-22 11:36:32 [comms_ko] => 0 ) [1] => Array ( [connexe] => 1 [id] => 455583 [actif] => 1 [proposer] => 0 [proposeur] => [proposition] => 0000-00-00 00:00:00 [publication] => 2018-05-14 08:00:00 [surtitre] => Europe - Bilan - Quiz [titre] => Le grand quiz du week-end, épisode 35 [titre_disp] => Le grand quiz du week-end [soustitre] => [descriptif] => Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. [chapo] => Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur. [texte] => <iframe frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" id="spFrame5af8aef40d3ce" src="https://www.sporcle.com/framed/?v=8&pm&gid=14136da496c5&fid=5af8aef40d3ce&width=580" style="width:100%;"></iframe> <script type="text/javascript" src="https://www.sporcle.com/embed/embed.js?v=5af8aef40d3ce"></script> <b>Vous avez 100% de bonnes réponses :</b>C'était facile, alors descendez de quelques étages comme Sunderland. <b>Vous avez entre 75% et 99% de bonnes réponses :</b> B-R-A-I-T-H-W-A-I-T-E. Vous le saurez pour la prochaine fois. Mais, c'est vrai que ce n'est plus le même homme sans sa touffe de cheveux. <b>Vous avez entre 50% et 74% de bonnes réponses :</b> La classe de Benjamin Nivet n’est pas une raison pour ne vous intéresser qu’à la Ligue 1. <b>Vous avez entre 25% et 49% de bonnes réponses :</b> Vous êtes mathématicien et les classements n’ont pas de secrets pour vous. <b>Vous avez moins de 25% de bonnes réponses :</b> Vous êtes supporter de Strasbourg. Vous avez répondu à la question sur votre club, vous avez mis Youtube pour revoir le but, puis vous avez couru partout. Une fois revenu, le chrono était terminé. « <i>DIMITRI...</i> » <b>Vous n’avez aucune bonne réponse :</b> Quel plaisir prenez-vous à venir ici chaque lundi alors que vous n’avez pas vu un match de football depuis France-Brésil en 1998 ? Pardon, vous avez regardé la dernière finale de la Coupe de France parce que c'était le « <i>duel du football couillu contre le football friqué</i> ». Passez votre chemin, Philippe de Villiers. <ligne/> <iframe frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" id="spFrame5af8b1dc7e8f1" src="https://www.sporcle.com/framed/?v=8&pm&gid=148f1d0496c8&fid=5af8b1dc7e8f1&width=580" style="width:100%;"></iframe> <script type="text/javascript" src="https://www.sporcle.com/embed/embed.js?v=5af8b1dc7e8f1"></script> <b>Vous avez 100% de bonnes réponses :</b> Et dire que la conseillère d’orientation, au collège, vous avait dit que vous ne réussiriez jamais rien dans la vie. Vous l’avez votre vengeance. <b>Vous avez entre 75% et 99% de bonnes réponses :</b> Vous avez préféré regarder la cérémonie des trophées UNFP plutôt que Levante-Barcelone. Et vous n’auriez pas dû. <b>Vous avez entre 50% et 74% de bonnes réponses :</b> Vous êtes un fanatique de Napoléon Bonaparte et, assez logiquement, vous n’êtes pas très fan de ce qui vient d’Angleterre. <b>Vous avez entre 25% et 49% de bonnes réponses :</b> Vous êtes ascensoriste et vous êtes donc incollable sur les montées et les descentes. <b>Vous avez moins de 25% de bonnes réponses :</b> Vous êtes supporters du LOSC. Et la saison a été très très longue pour vous. <b>Vous n’avez aucune bonne réponse :</b> Vous êtes encore là vous ? <ligne/> <iframe frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" id="spFrame5af8b3c66a1ba" src="https://www.sporcle.com/framed/?v=8&pm&gid=14c4da6d96ce&fid=5af8b3c66a1ba&width=580" style="width:100%;"></iframe> <script type="text/javascript" src="https://www.sporcle.com/embed/embed.js?v=5af8b3c66a1ba"></script> <b>Vous avez 100% de bonnes réponses :</b> Vous êtes Jean. OptaJean. <b>Vous avez entre 75% et 99% de bonnes réponses :</b> Il vous manquait juste 30 secondes pour choper la dernière réponse sur Google. Quel dommage. Il faudra taper plus vite la prochaine fois. <b>Vous avez entre 50% et 74% de bonnes réponses :</b> Que vous ne connaissiez pas le buteur du Betis cela passe encore, mais que vous n’ayez pas reconnu Sophia Loren, ceci n’est pas acceptable. Cinémix. <b>Vous avez entre 25% et 49% de bonnes réponses :</b> Votre père est marocain, votre mère est écossaise et vous avez fait toutes vos études en Russie. Un profil étonnant qui vous permet de briller en société. <b>Vous avez moins de 25% de bonnes réponses :</b> Vous n’y connaissez rien du tout au ballon rond, mais vous savez compter très très vite jusqu’à 1000. Et c’est déjà pas mal. <b>Vous n’avez aucune bonne réponse :</b> Rassurez-vous, la caste des légendes est une élite fermée... dans laquelle Arsène Wenger et Michael Carrick se conjuguent désormais au passé. [auteur] => par Steven Oliveira [ps] => [legende] => Mon nom est la réponse à la question 5 du mode légende. [legende_home] => [id_rdj] => [id_sujet] => 933 [liens_connexes] => 1 [nom_joueur_1] => Florian Thauvin [nom_joueur_2] => Arsène Wenger [nom_equipe_1] => Lille [nom_equipe_2] => Toulouse FC [id_joueur_1] => 127096 [id_joueur_2] => 2245 [id_equipe_1] => 24 [id_equipe_2] => 6 [liens] => [url] => [votes] => [note] => [tags] => [commentaires] => 6 [likes] => 313 [id_parent] => 2 [id_rubrique] => 2 [prevnext] => [mots] => 61,62,63,64,65,66,67,84 [creation] => 2018-05-13 23:19:40 [modification] => 2018-05-23 12:00:02 [gone] => 0 [priorite] => 0 [id_live] => 0 [trash] => 0 [createur] => steven [modificateur] => gilou [idx] => 0 [cm] => 1 [cl] => 0 [correction] => 1 [correcteur] => julie [metadata] => {"mention":"LANCER LE QUIZ","illustration":"data:image\/jpg;base64,\/9j\/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD\/\/gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcgSlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gMjAK\/9sAQwAoHB4jHhkoIyEjLSsoMDxkQTw3Nzx7WF1JZJGAmZaPgIyKoLTmw6Cq2q2KjMj\/y9ru9f\/\/\/5vB\/\/\/\/+v\/m\/f\/4\/9sAQwErLS08NTx2QUF2+KWMpfj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4\/8AAEQgAHQAyAwEiAAIRAQMRAf\/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29\/j5+v\/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29\/j5+v\/aAAwDAQACEQMRAD8Ao+WgKktg4y1ObCqEDfL1IFMzg7uD9amWVMHcis2ehzRcdhkSthWSMt6CrLRlIt6RNyuG444pYLljKuxFVf4gBxWhPO0cG8beoFMRhMgZFO7BzyKa\/XJPOeDV8iO4Ac2zAdnU4\/TFVzGpYHDbSepxQBEJWAxsopxEZJyX\/KinqIayIsYIbJJztFSeUY1DMwzjtSswDtgdDjg+9WFhR49zAn5eBnpSK6DbcpGqGTJZueauXhRrBeRgkfj3qizo6oBHtYDG4HrU4jE1gN5Py8j+VJO4uhLpcrOknZV6cVQupxJMWwQCOfY1cgHkxhUJ\/ernJ7YFZzhS2SuSeetMYDzcd6Kb559P1opCP\/\/Z"} [code_head] => [id_correcteur] => 44 [date_correction] => 2018-05-14 00:40:06 [comms_ko] => 0 ) [2] => Array ( [connexe] => 1 [id] => 455554 [actif] => 1 [proposer] => 0 [proposeur] => [proposition] => 0000-00-00 00:00:00 [publication] => 2018-05-13 18:05:00 [surtitre] => Premier League - J38 - Ce qu'il faut retenir [titre] => Un Salah record, Swansea en Championship [titre_disp] => [soustitre] => [descriptif] => C'était la trente-huitième journée de Premier League. Et c'était délicieux. [chapo] => Un match fou entre Tottenham et Leicester, Salah qui fait sauter de nouveaux records, Arsène Wenger qui réussit son dernier tour de piste, Carrick qui fait ses adieux, City qui touche les 100 points et Chelsea qui se fait renverser : c'était la trente-huitième journée de Premier League. Et c'était délicieux. [texte] => <intertitre>La perf' de la journée : Tottenham</intertitre> <blason equipe="tottenham-hotspur-fc"/> Vaste histoire d'amour entre les <i>Spurs</i> et les dernières journées. Deux ans après avoir été balayée à Newcastle (5-1) et moins d'un an après avoir roulé sur Hull (1-7), la bande de Pochettino a une nouvelle fois été secouée dimanche, à Wembley. Face à qui ? Au Leicester de Claude Puel, vainqueur cette semaine d'Arsenal (3-1) et qui a longtemps cru pouvoir repartir de Londres avec trois points dans les chaussettes : aux manettes après la pause grâce à un troisième but claqué par Kelechi Iheanacho, les <i>Foxes</i> se sont finalement fait couper la queue par un doublé de Lamela et un autre d'Harry Kane. Finalement, on a vu un feu d'artifice (5-4) et 90 minutes qui permettent à Tottenham d'être le club londonien le mieux classé de la saison pour la première fois depuis 1995. Costaud, quand même, malgré le bordel. <ligne/> <intertitre>Le joueur de la journée : Michael Carrick</intertitre> <blason equipe="manchester-united-fc"/> De tous les hommages qui ont fusé cette semaine pour évoquer la fin de carrière de Michael Carrick, 36 ans et une vingtaine de trophées récoltés en douze saisons passées à Manchester United, peut-être faudrait-il retenir celui d’Harry Redknapp, son ancien boss à West Ham : « <i>Michael pouvait visualiser des tableaux dans son esprit.</i> » Rien que ça. Dimanche, Carra a donc enfilé pour la dernière fois ses crampons lors de la réception de Watford (1-0). Comment ça s’est passé ? Bien, très bien même, et on a retrouvé le Carrick capable de péter les lignes et de changer le visage d’une rencontre sur une ouverture délicieuse qui a amené l’ouverture du score de Marcus Rashford peu après la demi-heure de jeu. Forcément, le Geordie Pirlo en a un peu chié physiquement, lui qui n’avait plus été titularisé en Premier League par Mourinho depuis un an. Peu importe, on retiendra les dernières foulées, le dernier succès de la saison de United, mais aussi l’absence mystérieuse d’Anthony Martial sur la feuille de match, alors que José Mourinho avait annoncé du temps de jeu à l’ailier français. À suivre. <inline image="carra.jpg"> <ligne/> <intertitre>Le but de la journée : Mohamed Salah</intertitre> <blason equipe="liverpool-fc"/> Liverpool sentait le souffle de Chelsea dans son cou ? Jürgen Klopp avait appelé ses hommes à ne pas tout foutre en l’air ? Parfait, la réponse a été cinglante : dimanche, à Anfield, les <i>Reds</i> ont facilement fait exploser Brighton (4-0) et ont donc réussi à boucler leur saison en restant invaincus à domicile. Mieux : Liverpool a repoussé Chelsea, logiquement battu à Newcastle (2-0), à cinq points et termine donc la saison à la quatrième place. Et Salah dans tout ça ? Eh bien, évidemment, l’Égyptien a de nouveau enfilé son costume de <i>record breaker</i> pour effrayer les <i>Seagulls</i> : soit une ouverture du score du gauche, le record du nombre de buts inscrits sur une saison de Premier League jouée à vingt équipes dans la poche (32) et celui du plus grande nombre de victimes différentes sur un exercice (17). Royal. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="fr"><p lang="fr" dir="ltr">Le "Pharaon" détrône les légendes Cristiano Ronaldo, Luis Suárez et Alan Shearer ! ???????⚽? <a href="https://twitter.com/hashtag/PL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#PL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Liverpool?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Liverpool</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/LIVBHA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LIVBHA</a> <a href="https://t.co/mA9XifSpUa">https://t.co/mA9XifSpUa</a></p>— SFR Sport (@SFR_Sport) <a href="https://twitter.com/SFR_Sport/status/995676069016625152?ref_src=twsrc%5Etfw">13 mai 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <intertitre>Vous avez raté <blason equipe="swansea-city-afc"/> Swansea-Stoke <blason equipe="stoke-city-fc"/> et vous n'auriez pas dû</intertitre> Pour voir Swansea (enfin) marquer en Premier League, Badou Ndiaye croquer sa deuxième réalisation en quelques semaines pour Stoke, mais surtout Peter Crouch claquer le millième but de la saison dans l’élite. Oui, sur le papier, ce Swansea-Stoke avait surtout la gueule d’un apéro pour le prochain épisode de Championship et l’allure d’un premier rendez-vous post-apocalyptique : surprise, on n’a pas vu autre chose. Mais on s’est aussi laissé attraper par le dernier tour de piste de certains fidèles des deux clubs (Butland, Crouch, Àngel Rangel, Britton...) et ce, alors que les cygnes de Carlos Carvalhal n’ont trompé personne : pour encore espérer se maintenir, le club gallois attendait une défaite monstrueuse de Southampton face à Manchester City. Il ne s’est rien passé de tout ça et sept ans après son arrivée en Premier League, Swansea retourne en deuxième division avec une dernière défaite au Liberty Stadium face à des <i>Potters</i> déjà condamnés (1-2). Tout sauf une surprise. <ligne/> <intertitre>La stat inutile avant de se quitter :</intertitre> <blason equipe="west-ham-united-fc"/> <b>11</b> - Auteur du deuxième but des <i>Hammers</i> face à Everton (3-1) dimanche, Marko Arnautović boucle une saison à onze pions, soit autant que le plus haut total d'un joueur de West Ham en Premier League depuis Bobby Zamora en 2006-2007. Et toc. <inline image="tovic.jpg"> <ligne/> <intertitre><i>What else ?</i></intertitre> <blason equipe="stoke-city-fc"/> Titularisé à Swansea, Lasse Sorenson (18 ans, 204 jours) est devenu aujourd'hui le plus jeune joueur de l'histoire de Stoke City à cavaler en Premier League. <blason equipe="burnley-fc"/> Oui, Burnley s'est fait accrocher à Turf Moor par Bournemouth (1-2), mais il faut regarder ailleurs : sur le tableau, notamment. Les <i>Clarets</i>, septièmes, verront l'Europe pour la première fois depuis 52 ans mesdames et messieurs ! <div class="lien-connexe"><a title="À lire aussi" href="http://www.sofoot.com/pourquoi-sean-dyche-est-l-entraineur-de-l-annee-454646.html">Pourquoi Sean Dyche est l’entraîneur de l’année</a></div> <blason equipe="manchester-city-fc"/> Histoire toujours : en s'imposant à Southampton (0-1) grâce à un but sur le gong de Gabriel Jesus, Manchester City devient la première équipe anglaise de l'histoire à toucher la barre des 100 points. Mais aussi la première à remporter 32 victoires sur une saison complète. Allez, hop, même Guardiola n'avait jamais connu ça. <blason equipe="manchester-city-fc"/> En revanche, Benjamin Mendy a été éclipsé du groupe, comme Yaya Touré. Et ça fait tache. <blason equipe="arsenal-fc"/> Arsène Wenger s'arrête donc à 707 succès en Premier League grâce à une dernière pirouette réussie à Huddersfield (0-1). Merci Aubameyang. <blason equipe="crystal-palace-fc"/> Tiens, Crystal Palace a battu West Bromwich Albion (2-0). On s'en fiche ? Oui, plus ou moins, même si Zaha a probablement dit au revoir à Selhurst Park en laissant un dernier bonbon derrière lui. <ligne/> <intertitre>Les résultats de la 38<sup>e</sup> journée :</intertitre> <small><intertitre_petit><blason equipe="burnley-fc"/> Burnley 1-2 Bournemouth <blason equipe="athletic-football-club-bournemouth"/></intertitre_petit> <i>Buts : Wood (40<sup>e</sup>) pour les Clarets // King (74<sup>e</sup>) et Wilson (90<sup>e</sup>) pour les Cherries.</i> <intertitre_petit><blason equipe="crystal-palace-fc"/> Crystal Palace 2-0 WBA <blason equipe="west-bromwich-albion-fc"/></intertitre_petit> <i>Buts : Zaha (70<sup>e</sup>) et van Aanholt (78<sup>e</sup>) pour Palace.</i> <intertitre_petit><blason equipe="huddersfield-town"/> Huddersfield 0-1 Arsenal <blason equipe="arsenal-fc"/></intertitre_petit> <i>But : Aubameyang (39<sup>e</sup>) pour les Gunners.</i> <intertitre_petit><blason equipe="liverpool-fc"/> Liverpool 4-0 Brighton <blason equipe="brighton-hove-albion"/></intertitre_petit> <i>Buts : Salah (26<sup>e</sup>), Lovren (40<sup>e</sup>), Solanke (53<sup>e</sup>) et Robertson (85<sup>e</sup>) pour les Reds.</i> <intertitre_petit><blason equipe="manchester-united-fc"/> Manchester United 1-0 Watford <blason equipe="watford-fc"/></intertitre_petit> <i>But : Rashford (34<sup>e</sup>) pour United.</i> <intertitre_petit><blason equipe="newcastle-united-fc"/> Newcastle 3-0 Chelsea <blason equipe="chelsea-fc"/></intertitre_petit> <i>Buts : Gayle (23<sup>e</sup>) et Ayoze Pérez (59<sup>e</sup>, 63<sup>e</sup>) pour les Magpies.</i> <intertitre_petit><blason equipe="southampton-fc"/> Southampton 0-1 Manchester City <blason equipe="manchester-city-fc"/></intertitre_petit> <i>But : Gabriel Jesus (90<sup>e</sup>+4) pour City.</i> <intertitre_petit><blason equipe="swansea-city-afc"/> Swansea 1-2 Stoke City <blason equipe="stoke-city-fc"/></intertitre_petit> <i>Buts : King (14<sup>e</sup>) pour les Swans // Ndiaye (31<sup>e</sup>) et Crouch (41<sup>e</sup>) pour les Potters.</i> <intertitre_petit><blason equipe="tottenham-hotspur-fc"/> Tottenham 5-4 Leicester <blason equipe="leicester-city-fc"/></intertitre_petit> <i>Buts : Kane (7<sup>e</sup>, 76<sup>e</sup>), Lamela (49<sup>e</sup>, 60<sup>e</sup>) et Fuchs (53<sup>e</sup>, c.s.c.) pour les Spurs // Vardy (4<sup>e</sup>, 73<sup>e</sup>), Mahrez (17<sup>e</sup>) et Iheanacho (47<sup>e</sup>) pour les Foxes.</i> <intertitre_petit><blason equipe="west-ham-united-fc"/> West Ham 3-1 Everton <blason equipe="everton-fc"/></intertitre_petit> <i>Buts : Lanzini (39<sup>e</sup>, 81<sup>e</sup>) et Arnautović (63<sup>e</sup>) pour les Hammers // Niasse (74<sup>e</sup>) pour les Toffees.</i></small> <inline image="icon-pa-36475609.jpg"> <puce2/> <a href="http://www.sofoot.com/premier-league-2017-2018.html">Résultats et classement de Premier League</a> [auteur] => Par Maxime Brigand [ps] => [legende] => Cardiff remonte, Swansea descend. [legende_home] => [id_rdj] => [id_sujet] => 0 [liens_connexes] => 1 [nom_joueur_1] => Michael Carrick [nom_joueur_2] => Arsène Wenger [nom_equipe_1] => Burnley [nom_equipe_2] => Man City [id_joueur_1] => 9459 [id_joueur_2] => 2245 [id_equipe_1] => 340 [id_equipe_2] => 110 [liens] => [url] => [votes] => [note] => [tags] => [commentaires] => 118 [likes] => 1249 [id_parent] => 2 [id_rubrique] => 2 [prevnext] => [mots] => 46,63,84 [creation] => 2018-05-13 10:34:10 [modification] => 2018-05-29 05:50:01 [gone] => 0 [priorite] => 0 [id_live] => 0 [trash] => 0 [createur] => brigante [modificateur] => julie [idx] => 0 [cm] => 1 [cl] => 0 [correction] => 1 [correcteur] => julie [metadata] => {"illustration":"data:image\/jpg;base64,\/9j\/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD\/\/gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcgSlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gMjAK\/9sAQwAoHB4jHhkoIyEjLSsoMDxkQTw3Nzx7WF1JZJGAmZaPgIyKoLTmw6Cq2q2KjMj\/y9ru9f\/\/\/5vB\/\/\/\/+v\/m\/f\/4\/9sAQwErLS08NTx2QUF2+KWMpfj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4\/8AAEQgAHQAyAwEiAAIRAQMRAf\/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29\/j5+v\/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29\/j5+v\/aAAwDAQACEQMRAD8AzQCR1xSrgZOegpO\/rTlOVxtA96YxM9dw596VAMnoAe5pFPIH60\/HAbjBoExpIJ57GpcBfvoSKRirPgDGfxpGO0YVjjvQBGQM\/wANFG6igeg3DHt+lOC88529+K6MAegpGjRxhlBFY+08gMCVIyQYN2B1z1pFDDgg7R04roI4Yov9XGq\/QVJin7TyB6nNKrK2cHH0pSrMcsD09K6TA9BRgego9p5Acx5beh\/KiunwPQUUe08hWP\/Z"} [code_head] => [id_correcteur] => 44 [date_correction] => 2018-05-13 19:21:06 [comms_ko] => 0 ) [3] => Array ( [connexe] => 1 [id] => 455486 [actif] => 1 [proposer] => 0 [proposeur] => [proposition] => 0000-00-00 00:00:00 [publication] => 2018-05-13 08:00:00 [surtitre] => Premier League - J38 [titre] => La fin des fidèles [titre_disp] => [soustitre] => [descriptif] => Arsène Wenger, Michael Carrick... Les personnalités fidèles à l'élite anglaise quittent leur royaume. [chapo] => Arsène Wenger quitte Arsenal, Peter Crouch descend en deuxième division, Michael Carrick prend sa retraite... Chaque saison, des personnalités fidèles à l'élite anglaise désertent leur royaume. Et cette année peut-être encore davantage que les précédentes. [texte] => Il n'y a pas si longtemps, l'Angleterre disait adieu à ses icônes nommées Steven Gerrard, Frank Lampard, Jamie Carragher ou encore Gary Neville. C'est (malheureusement ou heureusement) la loi du temps qui passe : chaque saison, des personnalités fidèles à la Premier League, qu'ils ont marquée de leurs gestes ou de leurs paroles, s'en vont, laissant les nostalgiques se consoler comme ils peuvent avec d'anciens journaux et enregistrements vidéo. Ces mêmes nostalgiques qui, au terme de cette saison 2017-2018, commencent sérieusement à regretter l'irréversible caractère toujours éphémère des choses. Car cette fin d'exercice vient remplir encore une fois leur tristesse. Et même sans doute plus que d'habitude. <intertitre_petit>Wenger et Carrick, les livres refermés</intertitre_petit> Le plus gros « choc » réside évidemment dans le départ annoncé d'Arsène Wenger. Sur le banc d'Arsenal depuis 1996, soit plus de deux décennies, l'entraîneur français a décidé de dire stop, à 68 ans. Avec lui, c'est tout une partie de l’histoire du club, mais aussi du championnat anglais qui s'en va. À Old Trafford, les fans de Man United vont quant à eux devoir dire adieu à Michael Carrick, qui porte les couleurs des <i>Red Devils</i> depuis 2006, et dont la carrière au pays a débuté dès 1999 (au passage, le milieu de terrain n'a évolué en deuxième division qu'une seule saison, en 2003-2004). À 36 ans et ennuyé par un corps qui ne suit plus l'intensité du football moderne, celui qui sera titulaire et capitaine lors de la réception de Watford incarne encore une certaine idée du ballon rond britannique. Celle de la besogne qui gagne, de l'Anglais qui grandit et s'épanouit à l'intérieur de ses frontières, de celui qui boit des pintes avec des fans amis. <div class="lien-connexe"><a title="À lire aussi" href="http://www.sofoot.com/wenger-les-dix-saisons-de-trop-454728.html">Wenger, les dix saisons de trop</a></div> <intertitre_petit>Crouch, l'armoire changée</intertitre_petit> Moins médiatique parce que moins certain et moins brutal, le probable au revoir de Peter Crouch à la Premier League participe aussi au changement d'époque regretté par certains anciens. Relégué au sein de l'échelon inférieur avec Stoke City, l'attaquant aux 37 bougies traînait sa longue carcasse au sein du paysage parfois bourrin de l'élite depuis 2002 (même s'il a évolué quelques mois en Championship l'année suivante). Qu'il opte pour la retraite, respecte son contrat chez les <i>Potters </i>(il lui reste un an à tirer) ou s'engage à l'étranger, bref quelle que soit la décision de l'avant-centre, le championnat perdrait le recordman de buts de la tête. Des coups de casque qui font partie intégrante du patrimoine footballistique du pays. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="fr"><p lang="en" dir="ltr">? <a href="https://twitter.com/petercrouch?ref_src=twsrc%5Etfw">@petercrouch</a> takes his place in the Guinness World Records annual.<br><br>? <a href="https://t.co/1REr8agb8M">https://t.co/1REr8agb8M</a> <a href="https://t.co/eZoP78FnrI">pic.twitter.com/eZoP78FnrI</a></p>— Stoke City FC (@stokecity) <a href="https://twitter.com/stokecity/status/917364917975568384?ref_src=twsrc%5Etfw">9 octobre 2017</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Pour ne rien arranger, les amateurs du sport le plus populaire de la planète ont flippé ces derniers jours pour la vie d'Alex Ferguson. L'Écossais n'est plus dans le <i>game</i> depuis qu'il a quitté MU en 2013, mais sa présence dans un stade rassure les plus conservateurs. Une angoisse due à une opération d'urgence subie par l'ex-boss des <i>Red Devils</i>, placé en soins intensifs en raison d'une hémorragie cérébrale et à présent hors de danger. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="fr"><p lang="en" dir="ltr">Sir Alex no longer needs intensive care and will continue rehabilitation as an inpatient. <br><br>His family have been overwhelmed by the level of support and good wishes but continue to request privacy as this will be vital during this next stage of recovery. <a href="https://t.co/7AFFspsaj7">pic.twitter.com/7AFFspsaj7</a></p>— Manchester United (@ManUtd) <a href="https://twitter.com/ManUtd/status/994285488923176960?ref_src=twsrc%5Etfw">9 mai 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> C'est le jeu de la mondialisation s'appliquant à quasiment toutes les nations européennes, et il appartient à chacun de juger si le « phénomène » est bon ou mauvais, mais les carrières à la Wenger, Ferguson, Carrick, Crouch, Lampard, Gerrard, Carragher, Neville se font – et se feront – de plus en plus rares. Et la Premier League – comme d'autres championnats – est déjà entrée dans une nouvelle ère (avec comme conséquences directes, au passage, son lot de polémiques entourant par exemple l'influence des agents, illustrées par les affaires croissantes de Jorge Mendes chez le promu et champion de deuxième division Wolverhampton). <div class="lien-connexe"><a title="À lire aussi" href="http://www.sofoot.com/michael-carrick-honore-pour-le-dernier-match-de-sa-carriere-455472.html">Michael Carrick honoré pour le dernier match de sa carrière</a></div> Est-ce à dire que le football était mieux avant ? Encore une fois, là n'est pas le propos, et les avis défileront de manière aussi variée que changeante. Mais, quand même, il est toujours compliqué de dire <i>bye bye</i>. Surtout quand il faut le susurrer à plusieurs personnes en même temps. Parce qu'au fond, on est tous un peu nostalgiques. D'Alan Shearer, de Gerrard, de Lampard, de Ferguson ou de Crouch. Ou de l'addition de tous ceux cités, formant un bel ensemble que beaucoup se sont plus à contempler. [auteur] => Par Florian Cadu [ps] => [legende] => Peter Crouch, sous le maillot de Liverpool. [legende_home] => [id_rdj] => [id_sujet] => 930 [liens_connexes] => 1 [nom_joueur_1] => Arsène Wenger [nom_joueur_2] => Michael Carrick [nom_equipe_1] => Arsenal [nom_equipe_2] => Manchester United [id_joueur_1] => 2245 [id_joueur_2] => 9459 [id_equipe_1] => 31 [id_equipe_2] => 30 [liens] => [url] => [votes] => [note] => [tags] => [commentaires] => 19 [likes] => 403 [id_parent] => 2 [id_rubrique] => 2 [prevnext] => [mots] => 46,63,84 [creation] => 2018-05-11 16:00:10 [modification] => 2018-05-28 11:55:01 [gone] => 0 [priorite] => 0 [id_live] => 0 [trash] => 0 [createur] => florianc [modificateur] => julie [idx] => 0 [cm] => 1 [cl] => 0 [correction] => 1 [correcteur] => julie [metadata] => {"illustration":"data:image\/jpg;base64,\/9j\/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD\/\/gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcgSlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gMjAK\/9sAQwAoHB4jHhkoIyEjLSsoMDxkQTw3Nzx7WF1JZJGAmZaPgIyKoLTmw6Cq2q2KjMj\/y9ru9f\/\/\/5vB\/\/\/\/+v\/m\/f\/4\/9sAQwErLS08NTx2QUF2+KWMpfj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4\/8AAEQgAIAAyAwEiAAIRAQMRAf\/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29\/j5+v\/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29\/j5+v\/aAAwDAQACEQMRAD8A0gKiUslwU67uefSgzj+Eg1B9oY6oEPACYoYI0MUYpA4z1pTItMBCABzio1KvnHY4ptzcxxROX6Yxj1ptvkW6NJgMVzikFiTaPSim7o\/7360UxGZBFLG2Vljx3GabdOY72OUemKzxVmU7oMHtgikWo3TL15MTCu0jDdwakt3MVsHdhtxnLHpWVCcumRu4yR61LcKJJeCQCAQPSkFyQF9RuQcYiStCW0eYq28KAMACqSTCCMJGBjvUg1RUwrRn8DTBp2H\/ANnSf89RRSf2rD\/caigk\/9k="} [code_head] => [id_correcteur] => 44 [date_correction] => 2018-05-13 00:19:56 [comms_ko] => 0 ) ) [voisins] => Array ( [0] => Array ( [id] => 456245 [actif] => 1 [proposer] => 0 [proposeur] => [proposition] => 0000-00-00 00:00:00 [publication] => 2018-05-31 16:37:00 [surtitre] => Angleterre - Chelsea [titre] => Chelsea suspend son projet de nouveau stade à cause des voisins [titre_disp] => [soustitre] => [descriptif] => [chapo] => [texte] => La fête des voisins du 25 mai n’aura rien arrangé. Serpent de mer depuis plusieurs années à Londres, le projet de nouveau Stamford Bridge semblait enfin entériné à Londres. Un nouveau stade de 60 000 places devait voir le jour en 2021 en lieu et place de l’actuel, jugé trop petit. Mais le Chelsea FC a dû revoir ses plans, comme il l’a annoncé sur son site officiel : « <i>Le Chelsea Football Club annonce aujourd'hui qu'il a suspendu son nouveau projet de stade. Il n'y aura pas d'autres travaux de conception et de planification.</i> » <div class="lien-connexe"><a title="À lire aussi" href="http://www.sofoot.com/quel-avenir-pour-terry-456238.html">John Terry cherche un nouveau boulot</a></div> « <i>Le club n'a pas fixé de délai pour le réexamen de sa décision. La décision a été prise en raison du climat d'investissement défavorable actuellement</i> », précisent les <i>Blues</i>, qui se sont heurtés à une famille tenace qui occupe une maison voisine, qui n’a pas cédé. Pendant ce temps, le coût de la nouvelle enceinte a grimpé jusqu’au milliard de livres (1,139 milliard d’€). <div class="lien-connexe"><a title="À lire aussi" href="http://www.sofoot.com/sarri-d-accord-avec-chelsea-456057.html">Sarri d'accord avec Chelsea</a></div> Trop, pour Roman Abramovitch, quelques jours après avoir perdu son visa britannique. [auteur] => AH [ps] => [legende] => [legende_home] => [id_rdj] => [id_sujet] => 0 [liens_connexes] => 1 [nom_joueur_1] => [nom_joueur_2] => [nom_equipe_1] => Chelsea [nom_equipe_2] => [id_joueur_1] => 0 [id_joueur_2] => 0 [id_equipe_1] => 38 [id_equipe_2] => 0 [liens] => [url] => [votes] => [note] => [tags] => [commentaires] => 0 [likes] => 0 [id_parent] => 1 [id_rubrique] => 1 [prevnext] => [mots] => 63,71 [creation] => 2018-05-31 16:37:42 [modification] => 2018-05-31 17:26:43 [gone] => 0 [priorite] => 0 [id_live] => 0 [trash] => 0 [createur] => adrienh [modificateur] => julie [idx] => 0 [cm] => 1 [cl] => 0 [correction] => 1 [correcteur] => julie [metadata] => {"notation":null,"illustration":"data:image\/jpg;base64,\/9j\/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD\/\/gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcgSlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gMjAK\/9sAQwAoHB4jHhkoIyEjLSsoMDxkQTw3Nzx7WF1JZJGAmZaPgIyKoLTmw6Cq2q2KjMj\/y9ru9f\/\/\/5vB\/\/\/\/+v\/m\/f\/4\/9sAQwErLS08NTx2QUF2+KWMpfj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4\/8AAEQgAIgAyAwEiAAIRAQMRAf\/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29\/j5+v\/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29\/j5+v\/aAAwDAQACEQMRAD8Az1gk\/uNx6ClMLj+BvfikjhdmwrkVMYJRkCZ\/8\/jVcorkaxyBuIyT2+WkeMo3zKV74pxFzHg+a\/4MeKb5lwTzITznmjlY7jNp9KciAsBgsT0FWxBcNhY7lW47dBULm6jHzEY\/3f8AEUrBcg8o+9FSefceo\/75FFFguP8AmUdacpbGRgg+pq0Io2\/gUfQU8QxhcbBWf1hE3RUBY44H50qoZHAwPrVvyov+ea\/lQkMaPuVeaPrCDQgUeU25XKnGc4qdZ5GBUtvHptp3lx\/3B+VKEQHIUUfWEwuiq1zKWO1ABngYHFFWQkYGNi\/lRR7dDuhiVKKKK5CRaKKKAGmmkmiipATNFFFMD\/\/Z"} [code_head] => [id_correcteur] => 44 [date_correction] => 2018-05-31 17:28:50 [comms_ko] => 0 ) [1] => Array ( [id] => 456242 [actif] => 1 [proposer] => 0 [proposeur] => [proposition] => 0000-00-00 00:00:00 [publication] => 2018-05-31 16:08:00 [surtitre] => Angleterre - Everton [titre] => Marco Silva nouvel entraîneur d'Everton [titre_disp] => [soustitre] => [descriptif] => [chapo] => [texte] => Le train pour Everton passe toujours deux fois. Déjà approché par les <i>Toffees</i> en novembre, Marco Silva rejoint cette fois bel et bien l’autre club de Liverpool. À 41 ans, l’entraîneur portugais succède à Sam Allardyce qui avait pris le relais de Ronald Koeman en novembre et s’est engagé pour trois saisons sur les bords de la Mersey. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="fr"><p lang="und" dir="ltr">? | <a href="https://twitter.com/hashtag/WelcomeMarco?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WelcomeMarco</a> <a href="https://t.co/7pfgkNtgBw">pic.twitter.com/7pfgkNtgBw</a></p>— Everton (@Everton) <a href="https://twitter.com/Everton/status/1002187799251038208?ref_src=twsrc%5Etfw">31 mai 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Huitième du dernier championnat, Everton s’offre ainsi un entraîneur déjà courtisé en novembre lorsque Ronald Koeman était démis de ses fonctions. Des approches qui avait coûté sa place à Marco Silva alors à Watford, licencié en janvier après « <i>approche injustifiée par un rival du championnat</i> » ayant entraîné « <i>une détérioration significative des résultats</i> » selon le club. Ancien du Sporting Portugal et de l’Olympiakos, Silva aura pour mission de ramener Everton aux portes du <i>Big Five</i>. Un postulant de moins pour le Real. [auteur] => AH [ps] => [legende] => [legende_home] => [id_rdj] => [id_sujet] => 0 [liens_connexes] => 1 [nom_joueur_1] => [nom_joueur_2] => [nom_equipe_1] => Everton [nom_equipe_2] => [id_joueur_1] => 0 [id_joueur_2] => 0 [id_equipe_1] => 57 [id_equipe_2] => 0 [liens] => [url] => [votes] => [note] => [tags] => [commentaires] => 0 [likes] => 0 [id_parent] => 1 [id_rubrique] => 1 [prevnext] => [mots] => 63,71 [creation] => 2018-05-31 16:08:49 [modification] => 2018-05-31 17:20:45 [gone] => 0 [priorite] => 0 [id_live] => 0 [trash] => 0 [createur] => adrienh [modificateur] => julie [idx] => 0 [cm] => 1 [cl] => 0 [correction] => 1 [correcteur] => julie [metadata] => {"notation":null,"illustration":"data:image\/jpg;base64,\/9j\/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD\/\/gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcgSlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gMjAK\/9sAQwAoHB4jHhkoIyEjLSsoMDxkQTw3Nzx7WF1JZJGAmZaPgIyKoLTmw6Cq2q2KjMj\/y9ru9f\/\/\/5vB\/\/\/\/+v\/m\/f\/4\/9sAQwErLS08NTx2QUF2+KWMpfj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4\/8AAEQgAHwAyAwEiAAIRAQMRAf\/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29\/j5+v\/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29\/j5+v\/aAAwDAQACEQMRAD8AgEJ9vzqNojjt+dXNox1HPtUUoHt+AraximUXTGenFRgZOKnlUAcHNRxrl\/pUWNEy1HDth+dR7e9O+zhlHlgDjJwe1NMruv3hj0p4kcJkHHbI9Krkd7hfQhNocnH86KnHmEZDj8\/\/AK1FTYCyfT5qilOMfepnmHHU1HI5PerZnYimbPcn60yJ2VH28E96a5pI3w2CTtPWo6miFy23734U4bthO7il37RgKpAJ6ikMgbgqoPqBVjJFkn2jB4xxRUogAGNh\/Mf40VNkFz\/\/2Q=="} [code_head] => [id_correcteur] => 44 [date_correction] => 2018-05-31 17:22:52 [comms_ko] => 0 ) [2] => Array ( [id] => 456238 [actif] => 1 [proposer] => 0 [proposeur] => [proposition] => 0000-00-00 00:00:00 [publication] => 2018-05-31 15:30:00 [surtitre] => Angleterre - Aston Villa [titre] => Quel avenir pour Terry ? [titre_disp] => John Terry cherche un nouveau boulot [soustitre] => [descriptif] => Un an après son arrivée à Aston Villa, John Terry quitte le club. [chapo] => Un an après son arrivée à Aston Villa, avec qui il a manqué de peu la montée en Premier League, John Terry quitte le club. Mais pas de panique : le défenseur central dispose de quelques alternatives intéressantes pour passer le temps. [texte] => <intertitre_grand>Il signe en Turquie</intertitre_grand> Qui a entendu dire que John Terry allait raccrocher les crampons ? Personne. Car malgré ses 37 bougies bien soufflées, le principal intéressé n’a jamais parlé de retraite sportive. Et comme il n’a connu que l’Angleterre durant sa carrière, le défenseur pourrait se laisser aller à une aventure à l’étranger. Avec des salaires proposés plus que corrects et des supporters ultra chauds, la Turquie représente par exemple une jolie opportunité… en envisageant que la Süper Lig veuille de lui. Mais franchement, comment pourrait-on refuser une association Pepe-Terry en charnière centrale ? Qui n’a pas envie de voir son duel avec Bafétimbi Gomis ? Pourquoi ne pas envisager des retrouvailles avec Samuel Eto’o ? Mathieu Valbuena n’a-t-il pas besoin d’un grand frère pour se désabonner du banc ? Autant de questions qui font office d’arguments, que la destination s’appelle Beşiktaş, Galatasaray, Konyaspor ou Fenerbahçe. <img src="iconsport-mar-070813-01-01.jpg"> <ligne/> <intertitre_grand>Il remplace Antonio Conte à Chelsea</intertitre_grand> «<i> Il peut devenir un bon entraîneur. Il a la personnalité qu'il faut et une incroyable expérience puisqu'il a travaillé avec beaucoup de coachs différents et qu'en plus, il a remporté beaucoup de victoires. C'est important d'avoir ce bagage quand vous commencez à entraîner. Il a eu de tellement bons entraîneurs à travers les années et il sera capable de prendre à droite à gauche toutes les connaissances qu'il a accumulées durant sa carrière, même s'il est aussi important d'avoir ses idées propres</i>. » Signé Antonio Conte. L’idée parait de toute façon évidente. À l’heure où Chelsea cherche à se débarrasser de l’Italien sans y laisser trop de billets, Terry ne ferait pas tâche au moment de débarquer sur la touche de son ancien club. Et pour cause : lors de sa dernière saison avec les <i>Blues </i>(en 2016-2017, année de titre), l’arrière central a davantage rempli la mission d’adjoint du technicien que de joueur. Rappelez-vous : alors que JT se limitait à des apparitions sans trop d’intérêt - même pas 500 minutes croquées en Premier League -, son technicien ne cessait de mettre en avant son rôle prépondérant dans le vestiaire. Un vestiaire qu’il ne veut de toute façon pas affronter, comme <a href="http://www.sofoot.com/terry-ne-veut-pas-jouer-contre-chelsea-455988.html">il l’a reconnu il y a peu</a>. Du coup, autant accélérer les choses, faire au plus simple et lui filer le fauteuil de coach. Pour que l’équipe londonienne lui ressemble encore davantage. <img src="iconsport-bpi-080117-11-02.jpg"> <ligne/> <intertitre_grand>Il intègre le staff de Franck Lampard à Derby County</intertitre_grand> Sans faire de bruit, Franck Lampard monte ses propres marches de tacticien et s’apprête à prendre <a href="http://www.sofoot.com/frank-lampard-sur-le-banc-de-derby-county-456212.html">les rênes de Derby County</a>. Forcément, le coup de fil est certainement déjà passé, puisque l’ancien milieu de terrain, qui a connu la gloire à Chelsea, veut s’épauler de gens de confiance pour se lancer dans cette nouvelle aventure. Dès lors, reconstituer le trio Lampard-Terry-Didier Drogba constitue l’une de ses priorités. Avec l’Ivoirien dans le costume de coach des attaquants, et l’ex-capitaine des <i>Three Lions</i> dans le rôle… du responsable de recrutement. Bah oui : en réalité, sa pige en Championship à Aston Villa (35 titularisations, tout de même) n’avait pour objectif que de contempler ce qui se faisait de mieux à cet étage, et notamment de repérer les éléments offensifs capables de bouger <i>big </i>John. En allant cueillir chez des concurrents directs des petites pépites passées au scanner par les yeux du futur recruteur, les <i>Rams </i>maximisent ainsi leur chance de monter directement dans l’élite. Et de voir Francky se transformer en homme à succès sur un banc de touche. <img src="iconsport-31078063.jpg"> <ligne/> <intertitre_grand>Il lance une école de foot avec Zinédine Zidane</intertitre_grand> Hop, le mail est parti. Dès que son smartphone a lâché la bombe, Terry a appelé Carlo Ancelotti pour lui réclamer l’adresse électronique d’un Zinédine Zidane <a href="http://www.sofoot.com/zidane-j-ai-pris-la-decision-de-ne-pas-continuer-456227.html">officialisant son départ du Real Madrid en conférence de presse</a>. Son but ? Convaincre le Français de faire affaire avec lui. Dans l’esprit du Britannique, une école ayant pour objectif de former les meilleurs footballeurs de la planète peut voir le jour s’il s’allie avec le double Z. Son credo : «<i> JT & ZZ, le ballon rond entre finesse et robustesse.</i> » En réalité, le natif de Barking imagine un centre où les plus petits passeraient leur journée à enchainer exercices techniques et duels physiques, pour devenir des monstres balle au pied aussi polyvalents que costauds. Autant à l’aise derrière que devant, le privilégié sortant de « <i>JT & ZZ </i>» serait transformé en une sorte de machine à orgasme, épanouissant les amateurs de <i>kick'n rush</i> tout en faisant plaisir aux fans de beau jeu. Oui, ça se tente. <img src="iconsport-spi-250910-601-03.jpg"> <ligne/> <intertitre_grand>Il ouvre un cabinet d’agents aux côtés d’Anton Ferdinand et Wayne Bridge</intertitre_grand> « <i>On fait la paix ?</i> » « <i>Ouais, OK.</i> » Si Anton Ferdinand, <a href="http://www.sofoot.com/verdict-dans-l-affaire-terry-ferdinand-162151.html">victime de racisme</a>, et Wayne Bridge, <a href="http://www.sofoot.com/top-10-scandales-sexuels-129913.html">qui s’est fait piquer sa nana par son meilleur ami</a>, ont accepté la poignée de main, c’est parce qu’il y a un paquet de pognon à se faire derrière. Terry, qui ne manque pas de relations dans l’univers du foot, leur a en effet proposé d’ouvrir un cabinet d’agents pour concurrencer ceux de Mino Raiola et Jorge Mendes. Avec une nouveauté inédite : illustrer tous les transferts par de petites vidéos animées mettant en scène les différents protagonistes (joueurs, agents, présidents de club…). Même les pires des têtes à claques. Jolie innovation de la part de <i>Johnny boy</i>. <video href="https://www.youtube.com/watch?v=Psftmo0Bf9w"/> [auteur] => Par Florian Cadu [ps] => [legende] => [legende_home] => [id_rdj] => [id_sujet] => 0 [liens_connexes] => 1 [nom_joueur_1] => John Terry [nom_joueur_2] => Zinédine Zidane [nom_equipe_1] => Chelsea [nom_equipe_2] => Aston Villa [id_joueur_1] => 2111 [id_joueur_2] => 12 [id_equipe_1] => 38 [id_equipe_2] => 84 [liens] => [url] => [votes] => [note] => [tags] => [commentaires] => 4 [likes] => 1 [id_parent] => 2 [id_rubrique] => 2 [prevnext] => [mots] => 63,84 [creation] => 2018-05-31 15:18:54 [modification] => 2018-05-31 17:45:01 [gone] => 0 [priorite] => 0 [id_live] => 0 [trash] => 0 [createur] => florianc [modificateur] => mpecot [idx] => 1 [cm] => 1 [cl] => 0 [correction] => 0 [correcteur] => [metadata] => {"notation":null,"illustration":"data:image\/jpg;base64,\/9j\/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD\/\/gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcgSlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gMjAK\/9sAQwAoHB4jHhkoIyEjLSsoMDxkQTw3Nzx7WF1JZJGAmZaPgIyKoLTmw6Cq2q2KjMj\/y9ru9f\/\/\/5vB\/\/\/\/+v\/m\/f\/4\/9sAQwErLS08NTx2QUF2+KWMpfj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4\/8AAEQgAIwAyAwEiAAIRAQMRAf\/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29\/j5+v\/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29\/j5+v\/aAAwDAQACEQMRAD8AyVI3AHp3qVrZjzEwlH+z1\/KodpPanpvVspkEelMBpB6EYPpVuK1WS18zcfM5IHGKbJcSTRbGjVm7NjmiPzvJYbdyqOe2M0ncasVz2pQcDjrSBGYEgcA4NLsY8AHNMQmKKXY3900UAJuK9DUkMjxkt1yKj24ccU\/5gMcYoAcrtGwcN0psk5IYY2sTyVOAfqKfsyPvDgVA4+Y0MCazTzNycAkZyc0wM4JIyCDTrdymGHY8VYukEcm7s\/zCgCvlzySaKfu9zRQIhflyfelP3R9KKKBj8fuzUDUUUASRjgfWlPPX1oopDWwhAzRRRQM\/\/9k="} [code_head] => [id_correcteur] => 0 [date_correction] => 0000-00-00 00:00:00 [comms_ko] => 0 ) [3] => Array ( [id] => 456230 [actif] => 1 [proposer] => 0 [proposeur] => [proposition] => 0000-00-00 00:00:00 [publication] => 2018-05-31 14:01:00 [surtitre] => Angleterre - Derby County [titre] => Pourquoi Frank Lampard va (enfin) ramener Derby County en Premier League [titre_disp] => [soustitre] => [descriptif] => Frank Lampard sera présenté jeudi après-midi à Derby County, où il vient de s’engager pour trois ans. [chapo] => Moins d’un mois après la nomination de Steven Gerrard sur le banc des Rangers, Frank Lampard sera présenté jeudi après-midi à Derby County, où il vient de s’engager pour trois ans. Voilà pourquoi Lamps est le choix parfait pour ramener les <i>Rams</i> en Premier League. [texte] => <intertitre_grand>Parce qu’il se roule en boule depuis des mois</intertitre_grand> Lampard raconte son impatience à qui veut l’entendre : cette fois, c’est l’heure. Interrogé il y a quelques semaines par une grosse pelletée de médias anglais, l’ancien phare du Bridge, retraité depuis février 2017, avait alors expliqué vouloir « <i>rendre, montrer que [je] peux aider au développement de joueurs, les aider tactiquement</i> ». Puis, <a href="http://www.sofoot.com/steven-gerrard-nouveau-coach-des-rangers-455229.html">le bonhomme a vu son pote, Steven Gerrard, s’installer sur le banc des Rangers</a> début mai et il ne pouvait plus attendre. Bingo : Gary Rowett, arrivé à Derby County au printemps 2017 pour retourner le destin d’un club habitué depuis plusieurs saisons à se casser la gueule après les fêtes et donc incapable de remonter en Premier League depuis 2008 (Derby reste la pire équipe de l’histoire de l’élite après avoir terminé la saison 2007-2008 avec onze points et une victoire), s’est engagé il y a quelques jours avec Stoke et a laissé le siège vide. Le boss des <i>Rams</i>, Mel Morris, a rencontré Frank Lampard et a donc décidé de tenter le pari. Pourquoi ? Parce qu’il a été « <i>un candidat exceptionnel</i> ». Jusque-là, rien de surprenant. <ligne/> <intertitre_grand>Parce qu’il a tout à gagner</intertitre_grand> Le cadre, maintenant : Derby, qui vient de glisser pour la troisième fois en dix ans lors des play-offs d’accession il y a quelques semaines (en demi-finale face à Fulham cette fois ; 1-0, 0-2) et qui ne ressemble quand même en rien à un premier boulot simple pour Lampard. Car chez les <i>Rams</i>, l’ancien centenaire international (106 sélections) récupère un effectif de papys (Carson, Forsyth, Keogh, Baird, Davies, Huddlestone, Ledley, Anya, Johnson, Nugent, Jerome) et un club qui va devoir œuvrer pour entrer dans les clous financiers – un FPF à la sauce locale – fixés par l’English Football League (EFL). Prendre Frank Lampard va d’ailleurs dans ce sens : un <i>reboot system</i>, le néo-coach ayant déjà annoncé sur le site officiel du club sa volonté de s’appuyer sur l’académie et le nom de son adjoint, Jody Morris, récupéré à Chelsea, où le bonhomme a entre autres participé cette saison à une victoire en FA Youth Cup en démolissant Arsenal en finale (3-1, 4-0) et à une finale de Youth League perdue avec les <i>Blues</i> face au Barça (0-3) mi-avril. Ouais, tout ça a quand même un côté excitant. <inline image="lampard3.jpg"> <ligne/> <intertitre_grand>Parce que Brian Clough peut lui servir d’exemple</intertitre_grand> Oui, y a pire comme exemple, mais le parallèle se tient : lorsqu'il arrive sur le banc de Derby à l’été 1967, Brian Clough tient sa petite réputation, a déjà fait démissionner un président à Hartlepool, mais a surtout retapé entièrement le club du North East. Mais les <i>Rams</i>, eux, galèrent déjà en deuxième division et viennent de danser avec la zone rouge. Clough débarque alors avec son pote et adjoint, Peter Taylor, lâchera une première saison pour poser les fondations (18<sup>e</sup>) et ramènera le club dans l’élite la suivante avant de devenir champion d’Angleterre en 1972. Là, c’est une page plus ou moins similaire qui se présente sous les yeux de Lampard, qui débarque donc lui aussi avec un adjoint qu’il connaît de longue date, Jody Morris. L’idée est d’offrir un nouvel œil et une nouvelle approche, tout en se doutant que Frank Lampard senior, 69 ans, ne devrait pas être trop loin. <ligne/> <intertitre_grand>Parce qu’il n’a pas peur de la gélatine</intertitre_grand> Avril 2019, Derby se retrouve face à ses démons : après une première partie de saison maîtrisée, les brebis de Lampard ont rendez-vous avec Stoke au Pride Park Stadium pour ne pas se vautrer et perdre tout espoir de retour chez les grands. Avant la rencontre, la tension est maximale, Charlie Adam venu à la relance chez les <i>Rams</i> ayant été pris la main dans le sac avec Cameron Jerome et du gaz hilarant dans le bec, ce qui pousse Mel Morris, patron de club de foot et créateur de Candy Crush, à accélérer les festivités prévues pour les six ans du jeu : le plaisir passera par la gélatine, matière installée sur tous les fauteuils des joueurs dans le vestiaire où l’on se sent plus qu’à l’aise (l’image d’Adam enfoncé dans le solide translucide est royale). Mieux : dans le tunnel, des bonbons et des poissons multicolores sont fixés aux murs. Le délire psychédélique rend fou Giannelli Imbula, surpris en train de lécher les grilles du tunnel sur le dos de Kurt Zouma. Dans la foulée, Derby fait exploser Stoke (4-0) et valide quelques jours plus tard son retour dans l’élite. <i>It’s a crush</i>. <inline image="lampard4.jpg"> [auteur] => Par Maxime Brigand [ps] => [legende] => [legende_home] => [id_rdj] => [id_sujet] => 0 [liens_connexes] => 1 [nom_joueur_1] => [nom_joueur_2] => [nom_equipe_1] => [nom_equipe_2] => [id_joueur_1] => 0 [id_joueur_2] => 0 [id_equipe_1] => 0 [id_equipe_2] => 0 [liens] => [url] => [votes] => [note] => [tags] => [commentaires] => 4 [likes] => 1 [id_parent] => 2 [id_rubrique] => 2 [prevnext] => [mots] => 63,84 [creation] => 2018-05-31 13:35:16 [modification] => 2018-05-31 17:45:01 [gone] => 0 [priorite] => 0 [id_live] => 0 [trash] => 0 [createur] => brigante [modificateur] => julie [idx] => 0 [cm] => 1 [cl] => 0 [correction] => 1 [correcteur] => julie [metadata] => {"notation":null,"illustration":"data:image\/jpg;base64,\/9j\/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD\/\/gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcgSlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gMjAK\/9sAQwAoHB4jHhkoIyEjLSsoMDxkQTw3Nzx7WF1JZJGAmZaPgIyKoLTmw6Cq2q2KjMj\/y9ru9f\/\/\/5vB\/\/\/\/+v\/m\/f\/4\/9sAQwErLS08NTx2QUF2+KWMpfj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4\/8AAEQgAJAAyAwEiAAIRAQMRAf\/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29\/j5+v\/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29\/j5+v\/aAAwDAQACEQMRAD8AyvpzVi3thLE8hIABx1quOvFWpQsUMaJMG3fM4GMA0MEVmXaxHbtSEYUHNWWRZpAVOBjOT0qGVPLkK5De46GgYxaeysF3EYBNNJJ4xVq+LARxOACi9u9AipRSbjRQAvXpSKwXtzTxgdqR1XaG7+lW4taiuW7YubdnXGEPzc4wKrTyF5WJ7ccnNNimeJXVcYcYNIMyygH+Juai2pVwLcccmlI+UZOTVj7MFOAe2c077LxncOKvlJuVty\/3RRS8elFP2bC4maa55ooqLjGCnLw4oooAk8xvWl3tRRRdgJn2FFFFF2B\/\/9k="} [code_head] => [id_correcteur] => 44 [date_correction] => 2018-05-31 14:48:55 [comms_ko] => 0 ) ) [html] => Arsène vengeur.<br /> <br /> Si des rumeurs l’envoyaient au PSG pour devenir directeur sportif, <a class="lien-fiche" href="/arsene-wenger.html">Arsène Wenger</a> n’en a aucune envie. Après vingt-deux saisons à Arsenal, l’Alsacien entend bien retrouver un banc, et seulement un banc, comme il l’a confié au <i>Sun</i> : « <i>C’est excitant à présent, car je peux de nouveau être testé. C’est ce que je veux dans ma vie. Je suis un compétiteur qui veut être testé. Je ne sais pas ce qui se passera, mais je suis devant une page vierge et je me dois de rédiger le prochain chapitre</i>. » <br /> <br /> <div class="lien-connexe"><a title="À lire aussi" href="http://www.sofoot.com/wenger-les-dix-saisons-de-trop-454728.html">Wenger, les dix saisons de trop</a></div> <br /> Concernant une éventuelle année sabbatique, le coach de 68 ans est tout aussi clair : « <i>Je ne suis pas très doué pour apprécier une vie tranquille et m’allonger sur une plage. J’envie mes amis qui sont capables de faire cela. Très vite, je m’ennuie parce que c’est une addiction que j’ai créée. Je possède le gène de l’addiction et je dois vivre avec.</i> » <br /> <br /> Et le Real, qu’en pensez-vous Arsène ? [Titre] => Arsène Wenger veut retrouver un banc - Angleterre [video] => ) ) ) )