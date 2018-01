Arsène Wenger remet Henry à sa place

104

MR

L'amour n'était pas au rendez-vous sous le gui entre Arsène Wenger et Thierry Henry Tenu en échec sur la pelouse de West Bromwich (1-1), Arsène Wenger a sorti la machette en conférence de presse. Sa cible ? Son ancien poulain Titi Henry, aujourd'hui consultant pour. L'ex-attaquant avait balancé qu' Alexis Sanchez était au centre des tensions dans le vestiaire des, vu le peu d'enthousiasme de ses coéquipiers après ses buts contre Crystal Palace il y a quelques jours. Une rumeur dissipée ce dimanche où plusieurs joueurs sont cette fois venus féliciter le buteur chilien après son but au Hawthorns.» , a réagi le désormais coach le plus capé de la Premier League avec 811 matchs. «Et bonne année, hein.