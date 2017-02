Arsène Wenger a refusé une offre de Chine

1

La fièvre acheteuse des Chinois ne concerne pas uniquement les joueurs : les entraîneurs sont aussi les cibles d'offres mirobolantes. Alors que le championnat chinois compte déjà parmi ses rangs Fabio Cannavaro , André Villas-Boas ou encore Manuel Pellegrini , un autre club de Super League a voulu attirer Arsène Wenger , en faisant de lui l'entraîneur le mieux payé du monde.Selon le, l'entraîneur de plus en plus contesté d' Arsenal a refusé une offre venue d'Extrême-Orient de 35 millions d'euros, soit deux fois plus que ce que gagne Pep Guardiola à Manchester City . La destination ne semble pas encore faire rêver tout le monde, puisque même José Mourinho s'était déclaré trop jeune pour accepter une offre chinoise. Les supporters despeuvent encore lancer uns'ils veulent en finir avec le mandat de l'entraîneur alsacien à la tête de leur équipe...