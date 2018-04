Arsenal vient à bout d'un faible Stoke

36

Arsenal (4-2-3-1) : Ospina - Bellerín, Chambers, Mustafi, Monreal - Elneny (76e, Xhaka), Wilshere (76e, Mkhitaryan) - Ramsey, Özil, Welbeck (61e, Lacazette) - Aubameyang. Entraîneur : Arsène Wenger.



Stoke City (4-4-2) : Butland - Johnson, Shawcross, Martins Indi, Pieters - Bauer, Ndiaye, Allen, Sobhi (80e, Crouch) - Diouf (61e, Berahino), Shaqiri. Entraîneur : Paul Lambert.

Au terme d'un match où la pauvreté technique a parfois fait mal aux yeux, Arsenal s'est montré solide face à une très faible équipe de Stoke City qui aura tout le mal du monde à se sauver en Premier League. La décision s'est faite en deuxième période où lesont obtenu deux penaltys. Arsenal met une légère pression sur Chelsea qui accueille Tottenham à 17 heures.On peut difficilement reprocher un manque de volonté aux vingt-deux acteurs, tant ils ont passé le match à courir dans tous les sens. Pas avares d'efforts, les hommes de Wenger et de Lambert produisent en première période une quantité de déchet à faire hurler Nicolas Hulot. Un spectacle qui donne presque envie de rejoindre la belle-famille pour le repas pascal dont on avait réussi miraculeusement à s'échapper. Seuls quelques jolis tacles très anglais de la charnière Shkodran Mustafi /Callum Chambers font frissonner un public mort d'ennui. Mention spéciale aussi pour la double virgule doublement inutile de Xherdan Shaqiri La deuxième période commence sur le même ton que la première. Longues courses, passes ratées et intransigeance défensive. Heureusement pour nos corps endormis, le match s'emballe à la 70quand Xherdan Shaqiri brosse un corner qui s'écrase sur le poteau d'Ospina, à deux doigts de la lucarne et du but de l'année. Cinq minutes plus tard, Bruno Martins Indi effleure le ballon, mais envoie Mesut Özil au tapis dans la surface. L'arbitre cède aux réclamations deset leur offre l'occasion de prendre l'avantage. Pierre-Emerick Aubameyang ouvre son pied et le score (1-0). Jack Butland permet à Stoke de continuer à y croire en multipliant les parades, mais Aubameyang tue tout suspense à cinq minutes du terme d'une jolie frappe croisée du gauche (2-0). Le calvaire n'est même pas tout à fait fini, Badou Ndiaye envoyant valser Alexandre Lacazette dans le coin de la surface de réparation. L'attaquant français, qui n'avait marqué qu'un seul but sur ses quatorze derniers matchs, se fait justice lui-même (3-0).En voilà une chasse aux œufs qui se finit bien pour Arsenal