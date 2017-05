Arsenal va blinder les contrats de Sánchez et Özil

AA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Faire marcher la planche à billets.Le principal objectif mercato d'Arsenal sera de conserver ses deux maîtres à jouer, Alexis Sánchez et Mesut Özil. Mais pour conserver de tels joueurs après une saison pareille, il va falloir leur proposer un contrat en or. Ce que lesont parfaitement compris.En effet, le quotidiena annoncé aujourd'hui que les dirigeants londoniens allaient doubler le salaire de ses artistes. Tous deux en fin de contrat en 2018, le Chilien et l'Allemand pourraient recevoir une offre de seize millions d'euros par an, alors que leur salaires respectifs oscillaient jusqu'à présent entre sept et huit millions d'euros.Un champion d'Amérique du Sud et un champion du monde, ça coûte cher. Surtout à la revente...