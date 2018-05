Arsenal : Unai et à la barbe

Officialisée dans la journée de mercredi, l’arrivée d’Unai Emery à Arsenal entre dans la lignée des nominations surprises de l’histoire des Gunners. Reste qu’au-delà, ce choix est aussi celui de l’expérience et de la logique.

Par Maxime Brigand

L’histoire a presque dix bonnes années. Le cadre : Valence, l’été 2008 et les courbes d’un club embourbé dans une profonde crise, économique et institutionnelle. L’acteur central : Unai Emery , alors âgé de trente-six ans, tout juste arrivé d’Almería, avec lequel le Basque vient de terminer huitième de Liga et où il a affûté sa vision tactique des choses en avançant dans le circuit comme dans un supermarché – «» Voilà donc face à lui le FC Valence, géant dans la gadoue et entre les pattes duquel Emery a bien cru se faire gober dès les premières heures. Il raconte : «(...)(président intérimaire de l’époque)"C’est moi l’entraîneur du FC Valence, OUI ou NON ?""Je vais t’embrasser fort pour te prouver que c’est toi que je veux comme entraîneur." » Emery, ce serait donc l’histoire qui se répète, sans cesse.Avec des choses à prouver, partout, tout le temps : pourquoi ce regard de travers ? Pourquoi ce petit truc en moins ? Même Unai Emery en personne l’affirme : «» Lors d’une interview donnée à Marti Perarnau il y a quelques mois, le désormais ex-coach du PSG expliquait alors être toujours «» Mercredi, c’est ce même Emery qui s’est installé derrière un pupitre, à Londres : cinq jours après son dernier match dirigé avec le PSG à Caen (0-0), voilà le Basque déjà en danseuse pour attaquer la septième étape de son chemin. Où ? En Angleterre, où Pep Guardiola l’a accueilli en affirmant à tous «» dans le pays, et plus précisément à Arsenal, là où l’actionnaire principal du club, Stan Kroenke, l’a invité à «» vingt-deux années durant. Cette fois encore, Emery a tout à conquérir.Un bon entraîneur ? Oui, et même un peu plus que ça : si son aventure au PSG restera injustement sous-évaluée à cause de ses échecs européens consécutifs face au Barça et au Real, Unai Emery a aujourd’hui gagné une bataille importante, et ce, alors qu’il n’avait aucune envie de marquer une pause dans une carrière d’entraîneur débutée il y a maintenant quatorze ans. Celle de la concurrence : Luis Enrique, Ancelotti, Allegri, Vieira et surtout Mikel Arteta , puceau sur un banc, mais longtemps favori pour succéder à Wenger sur le banc des. Emery, c’est le choix de l’expérience, de la logique, de la sérénité. Bref, un nom qui rassure plutôt que levendu depuis plusieurs semaines par le directeur général du club, Ivan Gazidis . Face à la presse mercredi, Gazidis, qui a gagné ici un combat décisif face aux autres décisionnaires de la boutique, a justifié ce choix en évoquant «» détectée entre l’entraîneur basque et la conception du foot maison. «» , a-t-il complété. Et tout ça a été salué un peu partout dans le pays, même de la bouche d’un Ian Wright qui s’était élevé dans le week-end en se demandant tout haut ceci : «» Comme s’il fallait encore remettre en cause ses compétences.Impossible, et cette histoire a pas mal de bons ingrédients pour arracher de l’espoir autour d’un club qui avait besoin de prendre un virage, on le sait, et c’est ce qui a tourné au-dessus de la présentation d’Emery mercredi. L’idée sera d’abord de poursuivre la voie de Wenger concernant la formation, là où on a vu cette saison de nouvelles belles bouilles débarquer ( Nelson , Maitland-Niles et surtout Mavropanos, première prise de Sven Mislintat, responsable du recrutement desdepuis quelques mois) et où Emery a fait ses preuves au PSG en faisant passer un cap à Presnel Kimpembe Adrien Rabiot ou encore Lo Celso, si l’on prend le développement pur du potentiel d’un joueur. Ce sera ensuite, et surtout, d’offrir de nouvelles nuances à un Arsenal devenu au fil des années un club à l’approche unidimensionnelle bien trop prévisible.Chez les Unai Emery , dont la nomination ressemble à celle, en son temps, de George Graham , va surtout avoir un auditoire à la mesure de son jusqu’au-boutisme tactique et prêt à écouter ses longues séances vidéo : des joueurs comme Özil ou Ramsey ont besoin de grandir dans leur discipline tactique et savent que leur réussite en dépend. C’est aussi une histoire, de caractère et de rigueur défensive à retrouver, alors qu’Arsenal a bouclé la saison avec 51 pions encaissés dans la tronche : voilà le principal chantier de l’été. L’un des nombreux d’une nouvelle page qui s’ouvre, et ce, alors que la mission d’Emery sera simple : remettre Arsenal dans une position de champion des poursuivants derrière les deux Manchester, et donc devant Liverpool, Chelsea et Tottenham. Voilà la lettre de mission.