Arsenal tient tête à Chelsea

Après avoir été menés en seconde période, les Blues croyaient bien avoir définitivement renversé les Gunners. Mais ces derniers ont réussi à arracher le nul dans le temps additionnel au bout d'une partie enthousiasmante.

L'horrible gâchis de Morata, la belle réussite de Courtois

Le retour de Wilshere, la balade d'Hazard et le caractère londonien

Arsenal (3-4-3) : Čech - Mustafi, Chambers (Walcott, 87e), Holding - Bellerín, Xhaka, Wilshere, Maitland-Niles - Özil, Sánchez, Lacazette (Welbeck, 79e). Entraîneur : Wenger.



Chelsea (3-5-1-1) : Courtois - Cahill, Christensen, Azpilicueta - Moses (Zappacosta, 53e), Bakayoko, Kanté, Fàbregas (Drinkwater, 70e), Alonso - Hazard (Willian, 81e) - Morata. Entraîneur : Conte.

Par Florian Cadu

Parfois, un match nul constitue un beau résultat. C'est le cas lorsque deux équipes proposent un spectacle divertissant et que le partage des points n'offre pas de conséquences trop facheuses. Franchement, qui aurait été content de regarder Jack Whilshere, buteur après deux ans et sept mois de mutisme, quitter l'Emirates Stadium sur une défaite ce soir ? Qui aurait souhaité que le talent d' Eden Hazard , dont les jambes ne s'arrêtent jamais, ne soit récompensé que d'un échec ? Alors, quand Alonso a donné l'avantage à Chelsea à moins de dix minutes du terme, le destin a choisi de rééquilibrer les choses et de donner la force à Bellerín d'égaliser dans le temps additionnel. Pas de gagnants à l'arrivée ? Pas grave, tout le monde s'est régalé.La première chose observée, c'est ce 3-5-1-1 hyper dense au milieu de nouveau aligné par Conte. La deuxième, c'est cette ligne défensive catastrophique côté Arsenal . La troisième, c'est le manque de confiance évident affiché par Morata, lequel foire toutes ses grosses occasions. Constat qui tranche avec la bonne forme de Sánchez, le Chilien jouant de malchance en tapant les deux poteaux en une seule frappe. Tout ça donne une première période très ouverte, mais sans but. La faute à un Courtois des grands soirs qui repousse les tentatives de Lacazette et compagnie. À l'autre bout du terrain, Čech n'a pas besoin de trop s'employer - hormis devant Bakayoko -, lesmanquant de précision devant ses cages. Pendant ce temps-là, Bellerín enchaîne les grands ponts, Xhaka rate ses transversales, Fàbregas sert caviar sur caviar et Hazard cherche le bon dribble.Au rayon déceptions, on retrouve Moses, qui se fait bouffer par le jeune Maitland-Niles. Pas le cas de Cahill, hyper solide, et de Bakayoko, bien plus offensif qu'à Monaco . Wenger, lui, peut compter sur son gardien, parfait après la pause et bien décidé à jouer un mauvais tour à son ancienne. Sauf que Courtois ne baisse pas le niveau. N'en déplaise à Lacazette, pas assez inspiré dans la zone de vérité. Cette jolie partie serait donc condamnée à un 0-0 reflétant peu les opportunités créées de part et d'autre ? Non. Car Wilshere sort de sa boite et envoie une praline au fond des filets, sans que le gardien belge ne puisse faire quoi que ce soit. Ce dernier évite même le break juste après. Bonne idée : dans la foulée de son arrêt, le dernier rempart de Chelsea voit son compatriote Hazard se promener dans la surface rouge et obtenir un penalty un peu sévère transformé par son propre créateur. Avant qu'Alonso double la mise sur un très bon service de Zappacosta. De quoi offrir un succès important à Chelsea ? Non, puisque Bellerín remet les compteurs à zéro grâce à une superbe reprise dans le temps additionnel. Et malgré une dernière énorme situation (face-à-face raté de Morata, barre de Zappacosta), lesaccrochent le 2-2. Tant mieux : la soirée ne méritait pas de perdants.