Arsenal stoppe l’épopée de Sutton

Sutton United 0-2 Arsenal

La prouesse de Lincoln City face à Burnley , samedi, leur avait donné des idées plein la tête. Sutton United, actuel 17de National League (D5 anglaise), s’était donc plu à rêver d’un scénario similaire. Mais ce lundi soir, la réception d’ Arsenal dans sa modeste enceinte de Gander Green Lane a représenté une marche trop haute à gravir (0-2). Après avoir successivement sorti Cheltenham (D4), Wimbledon (D3) et Leeds (D2),quitte donc la FA Cup avec les honneurs.Encore ébranlé par la déroute subie face au Bayern en Ligue des champions, Arsène Wenger attendait une réaction exemplaire de la part de ses hommes. Et le manager alsacien, actuellement dans la tourmente, a été immédiatement entendu. Dominatrice dès le coup d’envoi, la formation londonienne largement remaniée (Ospina, Gabriel , Hodling, Reine-Adelaide et Pérez titulaires) ouvre la marque grâce à Lucas Pérez, dont le centre pour Walcott n’est pas repris et se transforme en but. Enthousiaste, mais trop brouillon, Sutton essuie les assauts de Walcott (29) et d’Iwobi (42). Avant de céder au retour des vestiaires devant Walcott, à la conclusion d’un beau mouvement collectif et auteur de son quatrième pion dans la compétition. Malgré la défaite promise, le club semi-professionnel savoure cette rencontre de prestige et est même proche de réduire le score. Mais la tête de Collins passe un poil au-dessus (60) et la lourde frappe de Deacon trouve la barre transversale d’Ospina (65).Appliqué et sérieux, Arsenal accède sans encombre aux quarts de finale et affrontera l’improbable équipe de Lincoln City. Un tirage clément, quoique, si lesveulent poursuivre dans la compétition qui représente leur meilleure chance de soulever un trophée cette saison, ils devront se montrer à la hauteur de leur statut le 11 mars prochain.