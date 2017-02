Arsenal signe un jeune nigérian de treize ans

0

AL

L'académie du Sparta Rotterdam a déjà sorti quelques pépites. Les dernières en date sont Georginio Wijnaldum et Memphis Depay, et la prochaine pourrait bien être Lateef Omidiji Jr.Le siteaffirme qu'Arsenal a devancé d'autres prétendants, notamment Chelsea, Liverpool et le Real Madrid, pour conclure un accord avec celui qu'on annonce comme le nouveau Memphis Depay. Selon l'accord entre les deux clubs, le jeune nigérian fera le voyage à Londres plusieurs fois par an pour s'entraîner avec le club, jusqu'à être assez âgé pour signer un contrat professionnel. Les entraîneurs desviendront également le suivre régulièrement à Rotterdam.Les équipes nationales risquent aussi de se l'arracher puisque Lateef Omidiji Jr possède la double nationalité américaine et nigériane. Le Nigeria semble déterminé à en faire un, tandis que les États-Unis l'ont déjà appelé à rejoindre la sélection des moins de quatorze ans. Le joueur, comme son entourage, ne semble pas avoir décidé.En même temps, à treize ans, il y a bien plus important que choisir son pays, non ?