Arsenal se soigne, Tottenham claque Everton

Après la fessée reçue à Anfield, Arsenal s'est un peu rassuré en battant facilement Bournemouth (3-0). Même score pour Tottenham et Harry Kane qui n'ont eu aucune pitié d'Everton. Chelsea bombe le torse face à Leicester pendant que Brighton tient sa première victoire.

Sinon, qui a volé notre panneau pour les changements ? pic.twitter.com/7Wlk4NJSUR — SouthamptonFC France (@SouthamptonFCFR) 9 septembre 2017

Par Robin Richardot

Pour qu’ Arsenal reparte de l’avant, il fallait peut-être un peu de réussite à la bande de Wenger. Ça tombe bien, Welbeck en a en stock. Après à peine cinq minutes de jeu, l’international anglais reprend un centre de Kolašinac en se cassant la gueule. L’a-t-il touché de la tête ? De l’épaule ? Toujours est-il que Begović est parfaitement pris à contre-pied. Mais le gardien peut aussi se faire avoir sur des frappes plus maîtrisées, comme celle de Lacazette, qui enroule parfaitement à l’entrée de la surface pour faire le break. Welbeck, qui avait envie de montrer qu’il pouvait aussi marquer des buts normalement, viendra claquer son doublé pour assurer la victoire aux siens. Lesse relèvent doucement, mais attention, la rechute n'est jamais très loin.Lesbattaient de l'aile depuis ce début de saison. Pascal Gross est donc venu arranger tout ça. Un but avant le retour aux vestiaires, un but après, et voilà l'Allemand qui a claqué son doublé et lancé son équipe vers sa première victoire de la saison en Premier League. Hemed n'a plus qu'à suivre la tendance du moment pour alourdir le score, que Morrison viendra réduire avant la fin du match. La voilà enfin, la Gross performance de Brighton Talent pur ou énorme chance ? Il n’y a que Harry Kane qui peut le savoir. Car maintenant que la malédiction du mois d’août est derrière lui, l’Anglais peut marquer comme il veut. Par exemple, il peut très bien centrer (ou bien était-ce un tir ?), lober tout le monde, y compris Pickford, et foutre le ballon au fond. Pendant qu'Eriksen, lui, se pose moins de questions et fusille le gardien d’ Everton à bout portant. C’est tout autant efficace. Everton est dominé et le trio Alli-Eriksen-Kane fait des misères. Le buteur y va même de son doublé en coupant un centre de Davies. Parce qu’après tout, Kane peut aussi faire dans le conventionnel.Tout était calme. Trop calme même. Et puis un éclair a transpercé les cages des locaux. Une demi-volée de Doucouré à l’extérieur de la surface qui finit dans le petit filet. Visiblement pas très réveillé, Forster sera à nouveau trop lent sur une frappe de loin de Janmaat. De quoi permettre aux visiteurs de voler les trois points à Southampton . En revanche, pour ce qui est du panneau d'affichage de l'arbitre, mystère et boule de gomme sur l'identité du malfaiteur.Les vacances sont finies, mais Chelsea avait envie de profiter encore un peu du soleil. Quoi de mieux alors que de s’appuyer à nouveau sur ses Espagnols pour briller. Azpilicueta se retrouve donc à la baguette et dépose le ballon sur la tête de Morata pour l’ouverture du score. Forcément, les joueurs de Leicester aimeraient bien, eux aussi, s’amuser, mais le professeur Kanté règne et n’hésite pas à sévir d’une mine à ras de terre. Chez les champions en titre, seul l’élève Courtois se montre un peu dissipé en fauchant Vardy qui se venge en convertissant son penalty. Mais à la fin, ce sont bien lesqui ont le mieux récité leur leçon.