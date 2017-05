Arsenal se console avec une Coupe

Plus déterminés, meilleurs techniquement et parfaits tactiquement, les Gunners ont empoché leur treizième FA Cup au détriment d'un Chelsea décevant (2-1). C'est la septième victoire d'Arsène Wenger dans la compétition.

Arsenal 2-1 Chelsea

Mais qui est le champion d'Angleterre ?

Battre Conte sur le plan tactique ? Oui, c'est possible

Par Florian Cadu

Les critiques n'en finissaient plus. Pas qualifié en Ligue des champions la saison prochaine, auteur d'un championnat pas terrible (cinquième), humilié très tôt en C1... Arsenal était condamné à terminer 2016-2017 comme il l'avait traversé : sans folie ni grandes joies. D'autant que c'était le champion du Royauume, si impressionnant, qui se présentait devant lui en finale de FA Cup. Au vu des saisons respectives des deux clubs, c'était évident : Chelsea était destiné à soulever la coupe. Sauf qu'en une année, Arsenal a appris à se nourrir des vents contraires. Et a parfaitement maîtrisé sa partie pour gagner une treizième coupe d' Angleterre (record en cours).Quatrième minute de jeu. Contre tout attente, Arsenal démarre fort en faisant trembler les filets par Sánchez, bien aidé par sa main et un hors-jeu de Ramsey considéré passif par le corps arbotral. Boom. Bien fait pour les, qui n'avaient qu'à continuer de jouer au lieu de lever les mains. À voir maintenant si la défense Holding-Mertesacker-Monreal, pas sexy pour un sou sur le papier, peut résister dans la réalité. Encore faudrait-il qu'elle soit mise à l'épreuve. Car sur la pelouse, lesmonopolisent le ballon et surclassent leurs voisins londoniens, qui ont un mal fou à se montrer dangereux. C'est dingue, mais largement observable et sans contestation possible : Arsenal est au-dessus. À croire que Chelsea n'a pas encore terminé les festivités suite à son titre de champion. Forcément, Sánchez se fait plaisir. À tel point que Cahill doit sauver sur sa ligne pour éviter un nouveau pion. Sans parler du double poteau du duo Welbeck-Ramsey et des sauvetages de Courtois.Il faut dire que Wenger a parfaitement préparé son coup. Un 3-4-3 pour contrer le 3-4-3 de Conte, un pressing haut qui embête beaucoup Kanté, une défense bien regroupée devant les cages d'Ospina quand Özil et ses potes n'ont pas le ballon... Du coup, Chelsea accélère un peu au retour des vestiaires, en montrant les muscles dans les duels et en augmentant l'intensité. Costa, qui joue peut-être sa dernière rencontre en Angleterr e, commence sérieusement à bouger le bloc rouge. Sans résultat. Et comme le temps file plus vite que ne le voudrait Antonio, Arsenal se rapproche de plus en plus d'une coupe qui sauverait sa saison. La fin de la mission s'avère galère malgré le deuxième carton jaune de Moses pour simulation : en guerrier modèle, Costa va arracher l'égalisation. Mais lesen ont vu d'autres, et Ramsey leur redonne l'avantage quelques secondes plus tard sur un service parfait de Giroud, à peine rentré. Voilà donc une septième FA Cup au compteur pour Wenger, qui établit un record et entre encore plus dans l'histoire du football britannique.