Arsenal se balade à Everton

Comme à son habitude, Wayne Rooney a marqué contre Arsenal. C'est son douzième but contre les Gunners, un record. Malheureusement pour le bulldog préféré des Anglais, il n'a plus des Diables rouges à côté de lui, mais des Caramels. Son but n'aura donc pas suffi à faire plier Arsenal, qui a dominé de bout en bout. Grâce à un trio ultra offensif Sánchez-Özil-Lacazette, les Gunners s'imposent facilement 2-5.

Everton 2-5 Arsenal

Everton est décidément dans le dur. Trois jours après avoir été battus par Lyon, lesconcèdent une nouvelle défaite à domicile, cette fois-ci contre Arsenal. Et le score est bien plus lourd : 2-5. Violent.Pourtant, tout avait bien commencé pour Everton : une passe ratée récupérée par Gueye, Rooney qui reçoit et envoie directement le cuir dire bonjour à la lucarne gauche de Petr Čech. Le bourreau d’Arsenal ne joue plus à Old Trafford, mais il aime toujours autant lui faire du mal : c’est son douzième but contre l’équipe d’ Arsène Wenger . Personne n’a fait mieux.Peu avant la pause, Arsenal se rattrape grâce à Nacho Monreal. Le gardien Pickford repousse le caramel envoyé par Granit Xhaka, mais le défenseur espagnol suit bien et égalise (1-1).Avec Lacazette, Özil et Sánchez alignés ensemble, lesont sorti la grosse artillerie, mais Everton réussit à résister au siège. Jusqu’à la percée de Mesut qui, pour une fois à la réception du centre de Sánchez, vient enfoncer la porte desd’un coup de bélier (1-2). Déjà en difficulté, Everton est mis encore plus en danger par la mutinerie d’Idrissa Gueye, qui prend un deuxième carton jaune après un tacle trop appuyé.Peu après, le trio infernal repart à l’attaque : Sánchez pour Özil, Özil pour Lacazette, Lacazette pour les filets. À 3-1, le match est virtuellement terminé, mais des arrêts de jeu un peu fous offriront trois nouveaux buts, dont deux des2-5, la pluie de buts est finie, Arsenal reste à distance correcte du quatuor de tête, pendant qu'Everton reste bien calé tout au fond, juste au-dessus de la zone rouge.