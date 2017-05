Arsenal s'amuse à Stoke

0

Stoke City 1-4 Arsenal

Lesse replacent dans la course à la qualification pour la Ligue des champions.Après avoir dominé Man United (2-0), puis Southampton (0-2), Arsenal enchaîne son troisième succès de la semaine sur la pelouse de Stoke. Grâce à un doublé d' Olivier Giroud , les Canonniers ont déroulé pour l'emporter finalement 4-1.Auteur d'une passe lumineuse qui offre le deuxième but à Mesut Özil Alexis Sánchez a conclu la dérouillée. En face, Peter Crouch a sauvé l'honneur des. Enfin, tout dépend comment on voit les choses puisque le géant anglais a marqué de la main.Au classement, Arsenal (5) revient à un point de Liverpool (4), alors qu'il reste deux matchs à jouer pour chaque équipe.