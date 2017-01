Arsenal remercie encore Giroud

0

En déplacement sur la pelouse de Preston pour le compte des 32e de finale de la Cup, Arsenal a souffert. Beaucoup souffert, même.Avec une équipe largement remaniée, Arsène Wenger voit ses poulains se faire très malmener dans ce début de rencontre. Pire, il les voit encaisser un but, dés la septième minute de jeu. L'oeuvre de Robinson. Mais surtout, les Gunners se montrent réellement inquiétants dans le jeu. Peu inspirés, trop imprécis, les Londoniens ne sont que l'ombre d'eux-mêmes.La gueulante d'Arsène dans les vestiaires a surement porté ses fruits puisque dés la reprise, Ramsey remet les compteurs à égalité. Mais dans le jeu, ce n'est toujours pas ça. Il faut finalement attendre les arrêts de jeu pour voir la solution arriver. Par le pied d' Olivier Giroud . Comme souvent. Auteur de son quatrième but en quatre matchs, le joueur le plus décisif d' Arsenal vient une nouvelle fois sauver les siens et les envoie par la même occasion en 16e de finale de la Cup. Efficace.Au second tour, les Gunners pourraient retrouver Manchester United , qui a écrasé Reading (4-0) avec notamment un but de Martial ou encore le champion en titre, Leicester victorieux d' Everton (2-1).