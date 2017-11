Arsenal qualifié sans briller

Une bien belle purge.Lesne méritaient pas mieux qu'un partage des points à domicile face l'Étoile Rouge de Belgrade. Battus ils y a deux semaines au Marakana, les Serbes se sont procurés les meilleures occasions, surtout dans le premier acte. On retiendra ce face à face immanquable mais manqué quand même par Richmond Boakye devant Matt Macey , le remplaçant de Petr Cech Et pourtant, Arsène Wenger n'avait pas aligné que des coiffeurs : Walcott, Giroud et Wilshere composaient le trio d'attaque. Finalement, le match nul 0-0 fait largement le bonheur d' Arsenal puisque dans le même temps, Cologne a collé une raclée au BATE Borisov (5-2). Les Londoniens sont qualifiés, encore un point, et ils empocheront la première place du groupe H. Derrière, l'Étoile Rouge a une longueur d'avance sur le BATE Borisov.