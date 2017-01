Arsenal prolonge ses Frenchies

0

🇫🇷 ✍️ ✍️ ✍️We’ve got some good news for you… #WeAreTheArsenal pic.twitter.com/jNuJROg44u — Arsenal FC (@Arsenal) 12 janvier 2017

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'histoire d'amour entre Arsenal et les joueurs français continuent. Depuis l'arrivée d' Arsène Wenger sur le banc des, les Frenchies s'accumulent dans les rues de Londres. Bien décidé à garder une base solide de joueur de l'Hexagone dans ses rangs, Arsenal a prolongé le contrat de Laurent Koscielny Francis Coquelin et Olivier Giroud ce jeudi matin.Si la durée de leur nouveau bail n'a pas été communiquée, le défenseur central a vendu la mèche concernant le sien, annonçant que son nouveau contrat se terminait en juin 2020. Une date qui devrait ressembler à celles de ses compatriotes qui étaient avant cette nouvelle signature sous contrat jusqu'en 2018 pour Giroud et 2019 pour Coquelin.À la demande de Julien Lepers, le cas de Mathieu Debuchy avait été étudié pour faire envisager un quatre à la suite. En vain.