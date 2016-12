Arsenal prend la tête, Swansea se donne de l'air

Ce fut dur, les Gunners se sont fait peur, mais leur maîtrise dans cette bagarre face à Stoke montre que les hommes de Wenger auront plus d'un mot à dire dans la course au titre. De son côté, au Liberty Stadium, Swansea s'est libéré de son trop lourd fardeau, la dernière place de Premier League. Vingt-trois buts en cinq matchs aujourd'hui. Costaud.

1k

Arsenal 3-1 Stoke City

Burnley 3-2 Bournemouth

Hull City 3-3 Crystal Palace

Swansea 3-0 Sunderland

Huit minutes de jeu, et Alexis Sánchez comprend que ce match ne sera qu'une succession d'efforts. Le Chilien retire ses gants et les bazarde sur la pelouse de l'Emirates, lessuivent. Mais vouloir se battre ne signifie pas savoir se battre. À la demi-heure, Xhaka châtaigne Allen dans la surface, le penalty suit. Ce bon vieux Charlie Adam le transforme sans sourciller. Puis en fin de première mi-temps, côté droit, Bellerín offre une sucrerie à Walcott qui l'avale goulûment : 1-1. Les zygomatiques de Wenger se détendent. Au retour des vestiaires, Mesut Özil fait admirer son jeu de tête après une offrande d'Oxlade-C. L'Allemand marque avec le côté gauche de son front, normal. Arsenal est au-dessus, la pluie s'intensifie, comme la précision des. Iwobi, entré en jeu, marque un joli but en ouvrant son pied dans la surface à la Titi Henry. Rideau, Arsenal est, provisoirement, leader de Premier League.Burnley n'a pas le temps, Jeff Hendrick non plus, après avoir jaugé Bournemouth un moment, lesont accéléré pour ne plus jamais être rattrapés. Le pitbull irlandais marque un but magnifique dès le premier quart d'heure en nettoyant la lucarne de Boruc. Pas rassasiés, Burnley continue sur sa lancée, Ward double la mise quelques minutes plus tard d'une tête subtile après un corner. Mais parfois, lorsque l'on va trop vite, le moteur s'enraye. Petit frisson, au plus mauvais moment (ou au meilleur, ça dépend pour qui, hein) dans le temps additionnel de la première période, lesencaissent un but d'Afobe laissé seul dans la surface. Mais la frayeur s'arrête là, en deuxième période, Burnley impose sa loi, celle du plus fort. Les hommes de Dyche dominent et marquent par Boyd. Pour faire illusion au tableau d'affichage, Daniels a la bonne idée de marquer dans le temps additionnel. Mais c'est déjà trop tard. Robert Snodgrass est un acteur, une sorte d'Ewan McGregor du pauvre. Dans son théâtre favori, le KC Stadium, le milieu écossais obtient un penalty après une jolie simulation. Puis il ne laisse personne d'autre que lui profiter du larcin, il transforme la sentence sans pression. Qui a dit que celui qui subissait la faute ne devait pas tirer le péno ? Mais au cinéma comme au KC, les méchants ne font pas long feu. Au retour des vestiaires, Snodgrass, toujours lui, accroche Zaha dans la surface. Penalty. Benteke prend Marshall à contre-pied et signe une égalisation méritée. Comme si ça ne suffisait pas, le scénario de dingue se poursuit. Zaha donne l'avantage aux, mais deux minutes plus tard, Diomandé égalise pour les. Et excités comme jamais, ces derniers prennent l'avantage dans la foulée après un but de Livemore. Terminé ? Tu parles. Palace pousse, pousse, pousse et accroche l'égalisation en toute fin de partie par Campbell. Un match à Oscars.Ça a mis le temps, mais au cours de cette journée où le penalty fut roi, lesont aussi eu droit au leur. Après une première mi-temps d'ennui, les hommes de Bob Bradley reviennent avec plus de rage, et surtout plus de malice. Après une main de Denayer, Gylfi Sigurdsson se charge du péno, qu'il transforme. Puis l'homme venu du froid islandais botte un corner, Llorente, sorti d'on ne sait où, inscrit le second but des. Et quelques minutes plus tard, le buteur espagnol en plante un autre. 3-0, Swansea fait d'une pierre deux coups : les Gallois quittent la dernière place du classement, et sortent même de la zone rouge.