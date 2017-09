Arsenal et la Lazio se mettent bien, l'Athletic Bilbao dans la mouise

Les premiers résultats de la soirée ont plutôt bien réussi aux gros poissons, avec les victoires d'Arsenal, de la Lazio et du Zénith. Pour l'Athletic Bilbao en revanche, battu à San Mamès par Zarya Lugansk, c'est déjà l'urgence.

Il faut croire que la culture européenne a fait la différence. Car jusqu'à l'égalisation de Budescu un peu avant l'heure de jeu, le Steaua n'en menait pas large sur la pelouse de Lugano . L'ouverture du score de Bottani couplée au résultat entre Plzen et Beer Sheva plaçait les quatre équipes en égalité quasi-parfaite. Sauf que les Roumains ont appuyé sur l'accélérateur et retourné les Suisses en sept minutes. Histoire de faire carton plein et de conforter leur première place avec six points. La qualification est déjà en vue pour les champions d'Europe 1986.Un doublé de Walcott, qui n'a pas hésité à exploiter une relance foireuse du gardien, une déviation d'Holding sur corner et un penalty de Giroud... Arsène Wenger n'a pas eu à regretter un large remaniement de son équipe et quelques largesses défensives. Arsenal compte deux victoires en autant de matchs et se dirige vers une qualification tranquille, contrairement à Cologne , surpris à domicile par l'Étoile Rouge. Les Allemands devront absolument claquer deux victoires contre le Bate Borisov pour revenir dans le coup.Battu en ayant fait bonne impression à Marseille , les Turcs de Konyaspor sont désormais relancés, à la faveur de la défaite des Phocéens à Salzbourg, et de leur victoire contre Vitoria Guimaraes. C'est Araz qui a ouvert le score à l'arrache entre trois défenseurs en milieu de premier acte, avant que Milosevic ne double la mise de la tête au début du second. Même s'ils se sont fait peur avec la réduction du score par Hurtado, les pensionnaires de Superlig affronteront les Autrichiens en octobre avec la possibilité de se placer en tête du groupe.Une formalité pour Bilbao et Berlin ? Au tirage peut être, mais sur le terrain, Basques et Allemands sont déjà dos au mur. Les premiers se sont fait surprendre à la maison par Zarya Lugansk à la suite d'un but sur corner, quand les seconds ont chuté à Östersunds FK, qui se retrouve en tête du groupe avec six points. Les Suédois auront l'occasion d'enterrer l'Athletic au prochain match, à moins que celui-ci ne marque le réveil des Basques.Déjà vainqueur du Vitesse Arnhem lors de la première journée, la Lazio Rome s'est mise dans les meilleures dispositions avant sa double confrontation avec l' OGC Nice pour la première place. Contre Zulte Waregem, pas de carton comme les Aiglons, mais tout juste une victoire nette et sans bavure grâce à Caicedo, en véritable renard, et Immobile, l'homme en forme du début de saison qui plie le match dans les arrêts de jeu. Lesont quasiment plié la qualification et vont donc désormais défier Nice pour la première place du groupe.Large vainqueur à Skopje lors de la première journée, le Zénith Saint-Petersbourg poursuit son parcours parfait en remportant le choc du groupe L. Le club russe peut remercier Emiliano Rigoni, qui a lancé les hostilités dès la sixième minute d'une belle frappe du gauche depuis l'extérieur de la surface.En ouvrant le score d'une tête piquée sur coup-franc, l'international camerounais Michael Ngadeu-Ngadjui imaginait sûrement offrir une option à son équipe. Mais le Slavia Prague , court vainqueur du Maccabi Tel Aviv lors de la première journée, n'a pas su tuer le match - un tir sur la barre à 1-0 - avant de plier sur une reprise de Tomasov. Les Tchèques comptent quatre points avant une double confrontation contre Villarreal qui vaudra cher.