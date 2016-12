Arsenal garde le rythme

1

West Ham 1-5 Arsenal

Existe-t-il des fans d' Arsenal qui sont partis un petit quart d'heure avant la fin de la rencontre pour éviter de faire la queue dans le métro ?Franchement, ce ne serait pas de bol. Car si lesont plié la rencontre à la 72minute en doublant le score par Alexis Sánchez, le Chilien étant l'auteur d'un bel exploit individuel sur le coup, la suite allait être plus qu'intense. Après avoir géré la partie en ouvrant logiquement la marque par Mesut Özil , puis en maîtrisant desplus dangereux après la pause, Arsenal a fait leà partir de la 80minute. Avec un 2-0 au tableau d'affichage, l'attention s'est envolée de part et d'autre. Sánchez a d'abord récidivé sur une jolie demi-volée, avant de voir Andy Caroll réduire l'écart en renard des surfaces à l asuite d'un coup franc de Dimitri Payet sur l'équerre. Une minute plus tard, Alex Oxlade-Chamberlain y allait de son petit pion grâce à une frappe enroulée parfaite. Terminé ? Bien sûr que non : en profitant de sa position hors jeu, Sánchez devenait le meilleur buteur de la Premier League (à égalité avec Diego Costa ) et clôturait l'affaire.Un succès qui permet aux protégés d' Arsène Wenger de s'emparer de la deuxième place en attendant le match de Liverpool , à trois unités de Chelsea . Payet et ses potes, eux, sont toujours à un petit point de la zone rouge. Et cette raclée subie à domicile ne va pas leur redonner confiance.