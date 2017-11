Arsenal reprend le nord de Londres

Dominateurs en première période, les Gunners sont parvenus à faire la différence en inscrivant deux buts juste avant la mi-temps par l’intermédiaire de Mustafi et Sanchez. De quoi s’asseoir dans le fauteuil de patron du nord de Londres et revenir à un point du podium. Un beau samedi, en somme.

263

Arsenal plie l'affaire en cinq minutes

Les canonniers ne cèdent pas

Arsenal (3-4-3) : Cech - Koscielny, Mustafi, Monreal - Bellerin, Ramsey, Xhaka, Kolasinac - Özil (Iwobi (84e), Alexis, Lacazette (Coquelin, 73e)



Tottenham (3-5-2) : Lloris - Vertonghen, Dier, Sanchez - Davies, Eriksen, Dembélé (Winks, 62e), Sissoko, Trippier - Kane (Llorente 75e), Alli (Son, 75e)

Tout va très vite dans le football. Difficile de faire phrase plus bateau quand on parle de ballon rond. Mais difficile de faire plus véridique également. Le derby entre Arsenal et Tottenham l’a encore prouvé. Sauvé par le poteau puis par un réflexe de Cech peu après la demi-heure de jeu, lesouvrent le score une minute plus tard sur un beau coup de casque de Mustafi. Et font le break cinq minutes après grâce à Sanchez. Des détails, des centimètres, voilà à quoi se joue un match. Et voilà comment il se gagne. Une belle opération pour Arsenal , qui empoche une victoire loin d’être volée pour se rapprocher un peu plus du trio de tête.» . Toutefois, celui qui oppose les deux frères ennemis du nord de Londres, ce samedi après-midi, aurait tendance à nous prouver que, surtout, il ne se perd pas. Regroupées, les deux formations livrent un duel où les espaces sont minimes et les occasions, forcément, limitées. Malgré tout, dans cette bataille tactique, ce sont bien lesqui parviennent à tirer leur épingle du jeu. Une domination stérile qui laisse le champ libre au fameux but contre le cours du jeu. Une théorie que tente d’appliquer Eriksen, mais la frappe du Danois vient s’écraser sur le poteau extérieur de Cech qui, dans la foulée, doit également capter une tête de Kane. Coup de chaud à l’Emirates, donc. Et réaction immédiate. À la suite d’un coup franc plus que généreux, Özil dépose le ballon sur la tête de Mustafi, qui choisit le meilleur des moments pour inscrire son premier but de la saison. Arsenal vire en tête et s’empresse même de faire le break cinq minutes plus tard. Bien lancé dans la surface, Lacazette sert idéalement Sanchez qui a tout le loisir de contrôler dans les six mètres avant de fusiller Lloris à bout portant. Têtes hautes, c’est bien en patrons que lesrentrent aux vestiaires.Invaincus face à l'ennemi depuis le 23 septembre 2015 (1-2 à White Hart Lane en League Cup), lesont bien l’intention de le rester. Sauf qu’avec deux buts de retard, la tâche s’annonce compliquée. Surtout lorsque les faits de jeu ne sont pas à leur avantage, comme cette faute de Kolasinac sur Kane dans la surface non sifflée par Mister Dean. Désormais privés de ballon, les locaux se contentent de défendre et de repousser les assauts des visiteurs. En attendant la moindre faille pour contrer. Et porter le coup de grâce. Sanchez n’est d’ailleurs pas loin de l’avoir au bout du pied, mais la frappe du Chilien est repoussée par une belle détente de Lloris. Les portiers ont décidément l’occasion de briller cet après-midi e,t à dix minutes du terme de la rencontre, c’est au tour de Petr Cech d’envoyer une formidable parade pour repousser une tête de Dier. Face à la domination de Tottenham , la défense d’ Arsenal plie mais ne rompt pas. Et au coup de sifflet de final, Wenger et ses soldats peuvent exulter : le derby est à eux et le podium de Premier League, lui, pointe à l'horizon.