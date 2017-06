Arsenal fonce sur Mbappé

1

Arsenal sort l'artillerie lourde.Pas qualifié pour la Ligue des champions pour la première fois en 18 ans, les Gunners sont décidés à frapper fort sur le mercato avec une enveloppe de 180 millions. D'autant plus que le départ d' Alexis Sanchez semble inéluctable. Pour le remplacer, les Londoniens auraient fait une offre de 100 millions d'euros à Monaco pour s'offrir Kylian Mbappé, comme le révèlede ce vendredi.Pas sûr que cela suffise à convaincre le nouveau Thierry Henry , qu'on voit mal rejoindre un club non qualifié pour la Ligue des champions, compétition que disputera Monaco... Surtout que Manchester City et le Real Madrid ont aussi fait part d'un intérêt prononcé, et eux jouent la LDC. La presse espagnole annonce d'ailleurs un accord imminent entre Mbappé et les Merengues. Du côté d'Arsenal, la piste Alexandre Lacazette est évoquée. Olivier Giroud , à qui Arsène Wenger a promis plus de temps de jeu la saison prochaine, a de quoi s'inquiéter.Arsène la Girouette.