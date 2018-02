Arsenal et ses recrues explosent Everton

539

Arsenal (4-3-3) : Čech - Koscielny, Monreal, Mustafi, Bellerín - Mkhitaryan, Ramsey, Xhaka - Özil, Iwobi, Aubameyang. Entraîneur : Wenger.

Everton (3-4-3) : Pickford - Keane, Williams, Mangala - Martina, Kenny, Schneiderlin, Gueye - Bolasie, Walcott, Niasse. Entraîneur : Allardyce.

FC

3-0 au bout de 19 minutes de jeu.Autant dire que la rencontre opposant lesauxétait déjà pliée avant même la demi-heure de jeu. Archi-dominateur dès le début de la partie, Arsenal a d'abord ouvert le score par Ramsey, qui a profité d'un bon travail du duo Aubameyang-Mkhitaryan. Au milieu de nombreuses occasions, Koscielny (tête plongeante sur corner) et de nouveau Ramsey (frappe puissante déviée par Mangala) ont ensuite élargi le score. Avant de voir Aubameyang, visiblement en position de hors-jeu, inscrire sa première réalisation sous ses nouvelles couleurs à la suite d'un relais avec Iwobi. Et si Niasse a failli réduire la marque, Everton pouvait s'estimer heureux de filer au vestiaire sans davantage de pions encaissés.Dans le second acte, les visiteurs ont au moins eu le mérite de se montrer (un peu) plus dangereux et de sauver logiquement l'honneur, Calvert-Lewin prenant le dessus sur Kolašinac à l'heure de jeu. Mais malgré la blessure de Čech et un Lacazette remplaçant durant l'intégralité du match, cela n'a pas entamé l'humeur des locaux. Lesquels ont même savouré un triplé de Ramsey grâce à une troisième passe décisive de Mkhitaryan.Avec ce succès, les hommes de Wenger reviennent provisoirement à trois points de Tottenham et cinq de Chelsea . La C1 est encore loin.