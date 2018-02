Arsenal et Milan au petit trot, Batshuayi à la rescousse

96

Malmené en première période face à de valeureux Kazakhs, le Sporting Portugal est revenu des vestiaires le couteau entre les dents, inscrivant trois buts en huit minutes. La suite de la deuxième mi-temps a vu les Portugais jouer à la balle face à une équipe d' Astana impuissante et réduite à dix à la suite de l'expulsion de Logvinenko à la 62minute. Grâce à ce très bon résultat à l'extérieur, les hommes de Jorge Jesus prennent une nette option sur la qualification.La série de buts continue pour Michy Batshuayi sous ses nouvelles couleurs jaune et noire. Grâce à un nouveau doublé,permet à Dortmund , mené, de se relancer et puis finalement de l'emporter et d'appréhender le match retour à Bergame avec un résultat un peu plus favorable que le score à l'heure de jeu ne le laissait présager.Cruelle soirée pour Ludogorets qui a très bien contenu Milan pendant toute la première période avant de craquer à la 45quand Cutrone reprend de la tête un coup franc de Çalhanoğlu, première tentative cadrée du match pour les. Les Milanais doublent la mise peu après l'heure de jeu sur un penalty de Ricardo Rodríguez à la suite d'une poussée de Moti dans le dos de Patrick Cutrone . Le troisième but milanais par l'intermédiaire de Borini tue définitivement un suspense déjà bien entamé.Le travail est fait et bien fait pour une équipe d' Arsenal en manque de confiance. En vingt-cinq minutes, la messe est déjà dite quand Papagiannopoulos double la mise pour lesen marquant dans ses propres filets après un premier goal de Nacho Monreal , qui pousse au fond un ballon errant dans la surface de réparation. En deuxième période, Mesut Özil fête dignement son premier match de Ligue Europa depuis 2010 en offrant aux siens le luxe de jouer le match retour les mains dans les poches. Le penalty raté d'Östersunds en toute fin de rencontre ne leur offrira que peu de regrets tant la situation semblait être déjà pliée.Étrange première mi-temps à San Sebastián, où l'attaquant Oyarzabal marque dans son propre but avant qu'Odriozola, défenseur, ne remette son équipe sur les rails. Il aura fallu un coup franc à travers le mur d' Adnan Januzaj , rentré à la pause pour débloquer la situation. Mais c'était compter sans Minamino, qui arrache un excellent match nul pour Salzbourg dans les arrêts de jeu.Rencontre somme toute tranquille pour l' Athletic Bilbao très sérieux, qui a tué le suspense en première période du match aller grâce à un doublé de son buteur Aritz Aduriz et à Kutepov contre son camp. Le but de Luiz Adriano aurait pu relancer le suspense, sauf qu'on imagine mal les Moscovites retourner une situation bien mal engagée.