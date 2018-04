Arsenal et Lacazette se réveillent en fin de match pour croquer West Ham

Arsenal (4-2-3-1) : Ospina - Bellerín, Koscielny, Mustafi, Monreal - Elneny (44e, Maitland-Niles), Xhaka - Ramsey, Iwobi (70e, Aubameyang), Welbeck (88e, Chambers) - Lacazette. Entraîneur : Arsène Wenger.



West Ham (5-2-2-1) : Hart - Zabaleta, Rice, Ogbonna, Cresswell, Masuaku (86e, Carroll) - Kouyaté, Noble - Fernandes (60e, Lanzini), João Mario (60e, Chicharito) - Arnautović. Entraîneur : David Moyes.

Pour son premier match depuis l'annonce du départ d' Arsène Wenger en fin de saison, Arsenal a fait le travail face à une équipe de West Ham qui a complètement craqué en fin de match. Lesmettent quatre points dans la vue de leur seul concurrent, Burnley , tenu en échec par Stoke City dans le même temps (1-1).À quatre jours de sa demi-finale aller de Ligue Europa face à l' Atlético de Madrid, Arsène Wenger n'a voulu prendre aucun risque en laissant au repos les quelques joueurs souffrant de petits bobos. Malheureusement, au terme d'une première période brouillonne de part et d'autre, lesperdent Mohamed Elneny, sorti sur civière à la suite d'une mauvaise réception sur sa cheville gauche. Rien de trop grave selon le staff médical d' Arsenal , mais on a du mal à imaginer qu'il puisse être de retour pour l' Atlético jeudi.Au retour des vestiaires, Nacho Monreal ouvre le score et inscrit son troisième but en Premier League en 2018, autant qu' Alexandre Lacazette , auteur d'une première période très compliquée, à l'image de son année (1-0). Une dizaine de minutes plus tard, Marco Arnautović égalise d'un coup de canon sorti de son pied gauche et met Arsenal dans une situation très inconfortable (1-1). Pendant la dernière demi-heure, Joe Hart rappelle pourquoi il a été élu deux fois meilleur gardien de Premier League et enchaîne les arrêts. Le salut vient d' Aaron Ramsey dont le centre vers Aubameyang trompe le gardien anglais sur son côté gauche (2-1). Trois minutes plus tard, Aubameyang décale pour Lacazette, jaloux des stats de Nacho Monreal , qui met Arsenal à l'abri (3-1) et s'offre même un doublé 5 minutes plus tard (4-1) sur un bon travail de Ramsey. Un bon shot de confiance pour l'attaquant français, bienvenu avant le match de Ligue Europa de jeudi.