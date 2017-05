Arsenal domine Southampton sans trembler

0

Southampton 0-2 Arsenal

Loin du tumulte de la Ligue des Champions et du Stade Vicente -Calderón, Arsenal et Southampton disputaient ce soir leur match en retard comptant pour la 26ème journée deEn cette fin de saison, chaque match rime avec victoire obligatoire pour lesqui peut encore rêver d'accrocher le wagon de la Ligue des Champions. Sixièmes du classement au coup d'envoi, les hommes de Wenger ont tardé à entrer dans leur match et Oxlade-Chamberlain a même du être remplacé après la demi-heure de jeu à cause d'une blessure. C'est en deuxième mi-temps qu' Arsenal a réussi à faire la différence, d'abord grâce à une petite folie de Alexis Sánchez qui a marqué après avoir saccagé deux défenseurs sur une feinte de frappe, puis grâce à Giroud de la tête à bout portant.Et Arsenal grimpe à la cinquième place du championnat, à trois points de Manchester City . Les deux dernières journées vont être chaudes.