Arsenal crucifie Burnley au buzzer

Burnley (4-5-1) : Pope - Ward, Mee, Tarkowski, Lowton - Cork, Defour (Wood, 77e), Brady, Hendrick, Gudmundsson - Barnes

Arsenal (3-4-3) : Čech - Koscielny, Mustafi, Monreal - Bellerín, Ramsey, Xhaka, Kolašinac - Iwobi (Wilshere, 66e), Alexis, Lacazette (Welbeck, 78e)

La victoire au bout de l'ennui, Arsenal s'en sort bien.Opposés à une équipe de Burnley solide défensivement, lesn'ont pas réussi à trouver la faille jusqu'à la la dernière minute du temps additionnel et un penalty transformé par Alexis Sánchez. Privé de Mesut Özil Arsenal n'arrive pas à se montrer dangereux et ce sont même les hommes de Sean Dyche qui se procurent la meilleure occasion en touchant le poteau de Čech sur une frappe de Gudmundsson en première période.Quelques minutes plus tard, l'Islandais récidive sur coup franc, cette fois-ci bien capté par le portier londonien. Lacazette, lui, ne trouve pas ses marques. À la pause, il est même le joueur qui avait touché le moins de ballons (14). Et le spectacle n'est toujours pas au rendez-vous au retour des vestiaires. Lacazette puis Monréal tentent leur chance de loin, toujours sans réussite. Jusqu'à ce fameux penalty accordé pour une poussette de Tarkowski sur Ramsey dans le temps additionnel, donc.0-1, score final. Lesretrouvent leur quatrième place, et c'est tout ce qu'il faut retenir de ce match.