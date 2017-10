Arsenal confirme son redressement contre Brighton

1

Arsenal (3-4-3) : Čech – Mustafi, Holding, Monreal – Bellerín, Ramsey, Xhaka (Elneny 83e), Kolašinac – Sánchez, Iwobi (Walcott 71e), Lacazette (Giroud 71e)



Brighton (4-4-1-1) : Ryan – Saltor, Duffy, Dunk, Bong – Pröpper, Stephens – March (Schelotto 72e), Izquierdo (Knockaert 76e) – Gross – Brown (Murray 77e)

C’est un objectif autant qu’une nécessité pour redevenir un prétendant crédible à la couronne : faire de l’Emirates Stadium une forteresse inexpugnable. Invaincu depuis mars dernier en Premier League, Arsenal a balayé sans forcer Brighton ce dimanche et a égalé son record d’invincibilité dans l’enceinte londonienne avec une neuvième victoire d’affilée.» Malgré Mesut Özil blessé et un Alexis Sánchez emprunté lors de ses premières sorties après un été où son cœur a été soumis à quelques soubresauts, Arsène Wenger était un homme serein avant la réception des. D’autant qu’ Arsenal n’a plus perdu face à un promu depuis 31 matchs, son dernier revers remontant à mars 2012 contre QPR. Une confiance confirmée d’entrée lorsque Lacazette lâche une praline qui termine sur le poteau (2). Dominateurs, lesprofitent de la défense basse de Brighton pour allumer des mèches par l’intermédiaire d’ Alexis (7) et Iwobi (13). Mais c’est dans la foulée d’un coup de pied arrêté et de plusieurs tentatives dans la surface que Monreal trouve la faille. Ce qui a le mérite de réveiller les visiteurs, qui heurtent le montant de Čech sur une frappe majestueuse de March (23). Souverain, mais pas réaliste, le club londonien manque de peu de faire le break après un énorme arrêt de Ryan devant Ramsey juste avant la pause (42).Pas à l’abri avec cette courte avance, les partenaires de Lacazette entament le second acte avec l’ambition d’éteindre les dernières espérances adverses. Ce que Sánchez s’applique à faire en offrant un caviar d’une talonnade inspirée à Iwobi, lequel conclut de manière chirurgicale. Entré en jeu, Murray, meilleur buteur de Brighton la saison dernière, offre un ultime frisson d’une tête qui flirte avec le poteau droit de Čech (85).Avec ce second succès d’affilée dans l’élite, less’invitent dans le top 6 et permettent symboliquement à Wenger de détrôner Alex Ferguson en s’imposant en Premier League face à un 45club différent. Les hommes de Chris Hughton , eux, devront encore patienter avant de goûter à la victoire à l’extérieur.