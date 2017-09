Arsenal-Cologne retardé

Koln fans fighting with stewards inside Emirates stadium. Group arrived in home end and fought their way into away section. pic.twitter.com/7RC17WZyz2 — Richard Conway (@richard_conway) September 14, 2017

La journée avait bien commencé à Londres...Avec une estimation de 20 000 supporters du FC Cologne dans la capitale anglaise, la journée a été animée en marge du match, avec notamment un cortège important dans les rues menant à l'Emirates Stadium et des déguisements sympathiques des spécialistes du carnaval.Mais au stade, tout s'est compliqué. Arsenal n'ayant accordé que 2900 places dans le parcage aux supporters allemands, beaucoup (plus de 15 000) devaient rester à l'extérieur, avec la menace d'être ramenés vers la sortie s'ils venaient dans une tribune ordinaire.Résultat, la situation a dégénéré entre supporters et stadiers. Selon le quotidien allemand, le déclencheur aurait été le refus clair et net de laisser entrer des fans de Cologne dans des tribunes hors parcage, même avec des billets valables. Des fans de Cologne auraient alors décidé de bloquer les entrées pour tout le monde et plusieurs affrontements ont éclaté, jusqu'à l'intérieur même du stade.Pour l'heure, le coup d'envoi du match a été décalé à 22h05.