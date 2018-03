Arsenal-City, le baromètre des Français

À l’heure de s’affronter dans un match en retard comptant pour la 28e journée de Premier League, où en sont les Français d’Arsenal et de Manchester City ? Entre blessures et banc de touche, beaucoup aimeraient ralentir le temps avant que les Bleus ne partent en Russie. Où seul Laurent Koscielny est certain d’aller.

Huitième saison pleine pour Lolo en Angleterre. Vice-capitaine, voire capitaine tout court puisque Per Mertesacker ne joue plus, le défenseur central reste indiscutable chez les. Même si, à l’instar de sa bande, il souffle aussi bien le chaud (contre Crystal Palace, Everton, West Bromwich Albion ou Newcastle) que le froid (face à Tottenham, Swansea ou Liverpool) ces derniers temps. Ces performances mitigées, notamment contre les gros calibres, risquent-elles de lui coûter sa place de titulaire en équipe de France, sachant que Raphaël Varane et Samuel Umtiti constituent de sérieux candidats au poste ? Oui, a estimé Emmanuel Petit sur SFR Sport fin janvier : «» Une valeur sûre, quand même, aux yeux de Didier Deschamps dans sa liste des 23.99%Tu rejoues quand, Benjam’ ? Bientôt, espèrent tous les Français. «, a répondu son partenaire Bernardo Silva sur RMC le 21 février.» Face au vide laissé par ses concurrents dans le couloir gauche de la sélection – Layvin Kurzawa désormais remplaçant au Paris Saint-Germain, Lucas Digne toujours suppléant de Jordi Alba à Barcelone, Patrice Évra un poil cramé à West Ham... –, Mendy demeure donc une solution évidente pour l’équipe nationale, même s’il venait à galérer pour retrouver son niveau. «, s’est en tout cas enthousiasmé DD sur SFR.» Pep Guardiola a, lui, fixé à mars le retour de son joueur blessé depuis septembre. Reviens-nous vite, gamin.80%Un mec coûtant 65 millions d’euros peut-il rater une Coupe du monde alors que son pays y participe ? Réponse : oui. Car Deschamps n’est pas du genre à regarder le prix d’un transfert quand il est question de coucher 23 noms sur un papier. Mais le cas Laporte pourrait tout de même lui donner quelques maux de tête si la greffe avec lesvenait à prendre. Désormais Mancunien, l’arrière central a été aligné à trois reprises toutes compétitions confondues depuis qu’il a laissé la frontière espagnole derrière lui. En se signalant par quelques fautes de concentration, mais sans être catastrophique non plus. Loin de là. Problème : avec la présence du taulier Nicolás Otamendi, le retour de blessure du talentueux John Stones et la forme de l’historique Vincent Kompany (quelle prestation en finale de League Cup contre Arsenal...), quatre bonhommes luttent pour s’asseoir sur deux chaises. Ce qui risque de condamner Aymeric à la touche malgré le calendrier chargé des. Au moins, Didier n’aurait pas besoin de Doliprane dans cette situation.25%, comme sa valeur marchande en millions d’euros avant de quitter l’Athletic Bilbao.En voilà un qui vit une période compliquée. Celui qui a (définitivement ?) perdu sa place en pointe dans le onze type de Wenger après l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang s’est en plus blessé au genou mi-février. Malgré une adaptation plutôt réussie , l’attaquant, qui n’a inscrit qu’un seul but sur ses treize dernières parties toutes compétitions confondues, est dans le dur. Non seulement il ne fait pas partie des préférés de Deschamps, mais il va en plus rater encore un mois de compétition (au minimum). Sans oublier que la dernière image qu’il a laissée avant son pépin physique aggrave son cas (une entrée totalement ratée à Tottenham avec deux grosses occasions loupées). Question : Lacazette peut-il se recycler sur une aile, où il a déjà évolué à l’Olympique lyonnais ? Si son salut doit passer par là...9%, comme son nombre de buts cette saisonS’agit-il de sa dernière saison sur le banc des? L’interrogation revient chaque année. Pourquoi ? Parce que le manque de résultats d’Arsenal revient elle aussi chaque année. «, a balayé le coach français, excédé à juste titre par ce sujet qui tourne en boucle en conférence de presse.» Opposé à un Manchester City supérieur en finale de League Cup, l’Alsacien a de nouveau manqué l’occasion de remporter un trophée qui lui échappe inexorablement. Largués à dix points de la zone Ligue des champions en championnat avant leur rencontre en retard du soir, ses hommes n’ont finalement plus que la Ligue Europa pour sauver 2017-2018. Même si le technicien assure qu’il croit encore au Top 4. Et si c’était le moment opportun pour enfin ramener une Coupe d'Europe ?5%, si Deschamps est suspendu avant l’événement pour avoir parié sur la victoire du PSG en C1Comme Olivier Giroud (Chelsea), Francis Coquelin (Valence) et Jeff Reine-Adelaïde (Angers), le latéral droit a quitté Londres cet hiver. Avec réussite, pour le moment. Arsène, cela aurait peut-être valu le coup de lui faire confiance, non ?35%Comme David Faupala (Zorya Louhansk), l’ancien de Porto a quitté Manchester cet hiver. Dirigeants mancuniens, cela aurait peut-être valu le coup de se renseigner davantage avant de lâcher cinquante millions pour lui, non ?0,1% en cas de pénurie en défense centrale