Arsenal-Chelsea, premier round

Ils ont terminé la saison dernière sur une confrontation à l’avantage des Gunners, ils reprennent la nouvelle avec une battle qui doit donner le tempo de leurs mois à venir : plus qu’un titre, le Community Shield apparaît comme une histoire de confiance pour le champion d’Angleterre et le cinquième de Premier League 2016-2017. Et pas sûr que les Blues, favoris de la partie, soit les mieux préparés.