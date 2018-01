Arsenal bousille Crystal Palace

110

Arsenal (4-3-3) : Čech - Bellerín, Mustafi, Koscielny, Monreal - Elneny, Wilshere, Xhaka - Özil, Iwobi, Lacazette. Entraîneur : Wenger.



Crystal Palace (4-3-3) : Hennessey - Fosu-Mensah, Kelly, Tomkins, Van Aanholt - McArthur, Milivojević, Cabaye - Zaha, Benteke, Sako. Entraîneur : Hodgson.

Quatre pions en vingt minutes.C'est ce qu'ont réalisé lesdevant leur public face au malheureux Crystal Palace de Yohan Cabaye . Autant dire que la rencontre était déjà pliée en milieu de première période. Monreal a d'abord ouvert le score sur corner, avant de servir Iwobi pour le but du break. Quelques secondes plus tard, Koscielny y est allé de sa réalisation, elle aussi inscrite à la suite d'un corner. Lacazette est ensuite sorti de son mutisme (641 minutes qu'il n'avait pas marqué en Premier League) pour éjecter toute forme de suspense dans une partie qu' Arsenal , toujours sixième, a surdominée.Pour l'honneur, Milivojević a trompé Čech en fin de partie d'une volée sublime. Incontestablement le plus joli pion de la rencontre. L'honneur est sauf, et c'est déjà pas mal.