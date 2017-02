Arsenal : Benitez à la place de Wenger ?

0

Saison 21, épisode 786. Le feuilleton Arsène continue en Angleterre.Sans doute en manque d'info croustillante sur une énième bagarre d'un joueur de Premier League ivre dans un pub, lespécule encore et toujours sur le futur entraîneur d'Arsenal. Alors qu'une prolongation de contrat de deux ans est en vue pour le technicien français, celui-ci n'a toujours pas signé. Du coup, la presse britannique trouve des nouveaux scénarios tous les jours.Quatre noms ont été pointés par le quotidien britannique ce weekend : Rafael Benitez, actuellement à Newcastle, Luis Enrique (Barça), Thomas Tuchel (Dortmund) et même Leonardo Jardim (Monaco). Si Wenger ne prolonge pas et que Benitez est choisi par la direction, il amènerait avec lui ni plus ni moins que Titi Henry, affirme leTout cela ne reste pour l'instant que des « si » . Et avec des si, il y aurait plus de coupes que de poussière sur l'armoire à trophées des Gunners.