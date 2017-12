Arsenal assure l'essentiel

Arsenal (4-3-3) : Cech - Bellerin, Koscielny, Monreal, Maitland-Niles - Wilshere, Xhakha, Özil - Iwobi (Welbeck, 72e), Lacazette (Giroud, 73e), Sanchez (Coquelin, 89e). Entraîneur : Arsène Wenger

Newcastle (4-5-1) : Elliot - Manquillo, Lascelles, Lejeune, Yedlin - Murphy (Gayle, 67e), Hayden, Merino (Diamé, 82e), Atsu (Ritchie, 54e), Perez - Joselu. Entraîneur : Rafael Benitez

GM

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après un nul et une défaite pour leurs deux dernières rencontres de Premier League, les Gunners ont retrouvé la victoire face à Newcastle . Un petit succès, 1-0, mais ô combien important pour continuer de titiller les quatre premières places.Sans doute conscients de l'enjeu, les hommes de Wenger débutent fort bien la rencontre et monopolisent littéralement le ballon. Mais s'ils parviennent à bien le faire circuler, les Canonniers galèrent, encore une fois, à le foutre au fond des filets. Enfin, jusqu'au coup de génie. Celui signé Mesut Özil , à la 23e minute de jeu. Sur un ballon mal renvoyé par la défense des Magpies, le milieu de terrain, à l'entrée de la surface, ne se pose pas de question et envoie une reprise de volée zidanesque qui vient se loger sous la barre transversale d'un Elliot bien impuissant. Un geste aussi magnifique qu'utile puisqu'il permet donc aux Gunners de virer en tête.Loin de se contenter de ce court avantage, Arsenal ne lève pas le pied et continue d'harceler la défense de Newcastle . Les offensives se multiplient, mais le score n'évolue pas. La faute aux gants d'Elliot, la jambe d'un défenseur ou tout simplement la maladresse des attaquants londoniens. Pas à l'abri, Koscielny et sa bande se font même une immense frayeur en fin de rencontre mais heureusement pour eux, la reprise de la tête d' Ayoze Pérez fuit le cadre pour quelques centimètres. Largement dominateurs tout au long de la rencontre, les Gunners parviennent tout de même à vivre une fin de match stressante. Mais peu importe, aujourd'hui seule la victoire comptait. Et celle-ci, mais sur le score de 1-0, fait terriblement de bien à cette équipe d' Arsenal qui remonte provisoirement à la quatrième place du classement.Mission réussie.