Arsenal : Allegri serait le choix numéro 1

Les Italiens ont la cote outre-Manche.On le sait, Arsène n'est plus tellement en odeur de sainteté du côté des supporters d'Arsenal et il pourrait décider de ne pas prolonger son contrat, qui prend fin en juin. En attendant sa décision, qu'il donnera selon ses dires vers la fin du mois de mars ou d'avril, la presse britannique spécule sur son possible successeur.Selon le, ce serait Massimiliano Allegri , l'entraîneur de la Juventus, qui aurait la préférence des dirigeants. Il devance donc sur lades noms comme Thomas Tuchel ou encore Diego Simeone . L'entraîneur de la Vieille Dame, passé aussi par l'AC Milan, devrait effectivement quitter Turin à la fin de la saison, malgré ses bons résultats. De récentes frictions avec plusieurs de ses joueurs, dont Leonardo Bonucci , laissent à penser qu'il ne s'éternisera pas dans le Piémont. Selon le, Allegri cherche un nouveau challenge et pourrait donc être tenté par la Premier League.Les dirigeants d'Arsenal sont en tout cas Allegriment convaincus par le coach italien.