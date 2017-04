Arrestations à West Ham et Newcastle

C'est la pagaille à West Ham et à Newcastle Ce matin, les deux clubs ont vu débarquer dans leurs locaux les officiers du HMRC, service de lutte contre la fraude fiscale. Ordinateurs, documents et téléphones portables ont été saisis, mais surtout plusieurs personnes ont été arrêtées. En premiere ligne, Lee Charlney, directeur général de Newcastle.Peu de temps après, le HMRC a publié un communiqué pour expliquer ces perquisitions mais aussi la place de la France dans cette affaire. «La place de la France dans cette histoire est donc liée au grand nombre de joueurs partis de Ligue 1 en Premier League et en particulier dans ces deux clubs. Ces transferts ne se seraient pas dérouler comme le prévoit les règles.Reste à savoir qui se cache derrière ce lobbying qui tente d'amocher la carrière de Yoan Gouffran