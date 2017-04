Arnhem remporte son premier titre

0

Si ce dimanche 30 avril restera un jour noir pour tous les amoureux de Nicolas Seube , pour les supporters du Vitesse Arnhem , en revanche, cette date est désormais historique.Et pour cause, le club de la Gueldre est parvenu à remporter le premier trophée de son histoire, suite à son succès en finale de Coupe des Pays-Bas , face à Alkmaar (2-0). Après trois finales perdues en 1912, 1927 et 1990, celle de 2017 aura enfin été la bonne. Et qui d'autre que l'enfant du club, Ricky van Wolfswinkel , pour offrir ce premier titre ? Personne, puisque l'ancien stéphanois a inscrit les deux buts du match. Rien que ça.Après 125 ans d'existence, le Vitesse écrit donc enfin la première ligne de son palmarès. Sans trembler.