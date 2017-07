NG

Six mois après le départ de Dimitri Payet Marseille , lespansent lentement leurs plaies offensives. Et pour faire trembler les filets la saison prochaine, les hommes de Slaven Bilić devraient pouvoir compter sur Marko Arnautović. Selon les informations de Sky Sports, West Ham serait parvenu à convaincre Stoke City de lâcher l'international autrichien, moyennant un chèque d'environ 27 millions d'euros. La chaîne britannique rapporte que l'homme à la couette aurait d'ores et déjà dit au revoir à ses coéquipiers.Arrivé en Angleterre il y quatre ans en provenance du Werder Brême , Arnautović a inscrit six buts la saison dernière sous le maillot des. Il serait la troisième recrue des jambons de l'ouest après Joe Hart Un mercato qui s'annonce marteau pour les