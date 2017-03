Armando Izzo pourrait etre suspendu plusieurs années

0

AC

Ça sent mauvais pour Armando Izzo Le défenseur du Genoa , convoqué en novembre dernier enpar le sélectionneur Giampiero Ventura , est empêtré dans une sale affaire de matchs truqués et risque très gros.Izzo pourrait être condamné jusqu'à six ans de suspension, selon les réquisitions de l'instance disciplinaire de la fédération italienne de football. Il est soupçonné d'avoir participé à truquer deux matchs, alors qu'il évoluait en Serie B lors de la saison 2013-2014, dans l'équipe d'Avellino. L'ensemble aurait été piloté par une dizaine de membres de la Camorra, la mafia napolitaine, qui avaient déjà été arrêtés en mai 2016.Si les soupçons sont avérés, voilà qui constituerait un gros coup dur pour le Genoa , qui perdrait tout de même l'un des piliers de sa défense depuis 2014.Moche.