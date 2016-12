Aritz Aduriz aime le rouge

329

SO

Un vrai taureau, cet Aduriz.En prenant un carton rouge sur la pelouse de Las Palmas lors de la défaite de l' Athletic Bilbao 3-1 ce lundi soir, Aritz Aduriz se rapproche d'un record, celui de l'avant-centre qui a reçu le plus de cartons rouges en Liga. Si actuellement, le record est détenu par Hugo Sánchez avec dix expulsions, en adressant quelques mots doux à l'arbitre de la rencontre face à Las Palmas , Aduriz en est désormais à neuf rouges en Liga depuis ses débuts en pro en 2002-2003.Des stats à rendre jaloux Patrick Vieira et Roy Keane , qui n'avaient pas pu faire mieux que respectivement huit et sept cartons rouges lors de leur passage en Premier League. Ajoutez à cela que Aduriz joue, lui, au poste d'attaquant et vous comprendrez que le garçon a parfois mauvais caractère.Allez Aritz, encore quelques insultes et le record de Sánchez est dans la poche.