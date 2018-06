Argentine-France 1978 : la naissance d'une équipe ?

La France va se frotter à l'Albiceleste. Les deux équipes se sont déjà croisées en Coupe du monde, il y a 40 ans. Une défaite 2-1 qui apparaîtra dès lors paradoxalement comme le point de départ de la renaissance du foot tricolore. Tout le romantisme des années 1980 en découlera.

France Argentine Coupe du monde 2018 - Huitièmes Diffusion sur

« Nous avons perdu nos complexes »

Tentative d'enlèvement

Changement de mentalité

Par Nicolas Kssis-Martov

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» Une occasion manquée pour des raisons externes, voilà le souvenir que garde Marius Trésor de cet Argentine France de 1978. «» Ce fait contestable a depuis largement disparu des annales du foot français, ni jamais poursuivi le défenseur phocéen. Car si quelque chose doit rester dans les mémoires de cette confrontation sous tension extrême, davantage que le score, cela reste le niveau de jeu procuré par notre sélection nationale.La dernière apparition des Bleus en Coupe du monde remontait à 1966 (avec Robert Herbin et Jean Djorkaeff ). Une prestation pas franchement brillante. Notre foot tricolore peine donc à exister, aussi bien avec ses clubs en Coupe d'Europe que dans les grandes compétitions internationales. «(du football)» pour paraphraser le célèbre édito du journaliste du, Pierre Viansson-Ponté, qui annonçait Mai 68. La révolution se produira avec dix ans de retard. Tout comme en politique, elle aura d'abord des allures d'échec.Or, derrière les apparences d'une déception, tout se met doucement en place. Même avant peut-être. «, préfère penser Marius Trésor.Quelque part dans l'autre hémisphère s'écrivent de fait les premières strophes de la grande liturgie de la légende des Bleus des années 1980. Le goût du jeu offensif, le sentiment de pouvoir tutoyer n'importe quel adversaire, et aussi, voire surtout, le sens du tragique et le dialogue permanent avec le sentiment d'injustice. Avec, en point d'orgue, qui doit sonner bien étrangement aux oreilles de Didier Deschamps , l'impression que s'incliner avec les honneurs vaut mieux que triompher sans gloire. Le lendemain,titre fort logiquement : «» . Ils ne la baisseront plus jamais., veut souligner Olivier Rouyer , présent lors de la compétition.» Difficile de le contredire. Le premier fait d'armes de l'ancien Monégasque sera de faire tomber l' Allemagne en amical, en 1977, sur un but, justement, du Nancéien Olivier Rouyer . L'entraîneur a pourtant failli ne jamais venir. La préparation des Bleus s'effectue dans un contexte tendu. Une forte mobilisation de la gauche (sauf le parti communiste, qui refuse le boycott en songeant déjà aux JO de Moscou à venir) impose une pression politique terrible sur le foot. Michel Hidalgo est victime d'une tentative d’enlèvement. Cependant, l'envie de revoir une Coupe du monde est plus forte que tout. «» , lâche Michel Platini . Bien plus tard, il aidera à vendre une Coupe du monde au Qatar , comme quoi...Ils sont bien là, en tout cas, le 6 juin à 19h15 à l’Estadio Monumental Antonio Vespuci de Buenos Aires, sous les huées d'un public de 72 000 spectateurs (et quelques téléspectateurs hexagonaux insomniaques), gonflé à bloc. Cette petite défaite et le sentiment d'avoir dominé la grande équipe de Kempes prennent d'un coup des allures de victoire sur le destin. «, continue Olivier Rouyer » Cette révolution culturelle connaîtra son aboutissement un soir de juillet 1984, à Marseille . Sur un centre en retrait de Jean Tigana Michel Platini contrôlera tranquillement devant des Portugais allongés sur leur ligne de but, et inscrira le but qui envoie enfin la France en finale d'une grande compétition. Et vers son premier sacre.