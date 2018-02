Areola : « Personne ne gagne chez nous »

LMC

Le Real et l'OM sont prévenus.Toujours invaincu à domicile cette saison, le Paris Saint-Germain a bien l'intention de conserver son invincibilité au Parc des Princes face à l'OM et le Real Madrid en Champions, lui qui n'a plus perdu depuis presque deux ans et une défaite face à Monaco en Ligue 1 (0-2, le 20 mars 2016).À deux jours du Classique, c'est le gardien parisien, Alphonse Areola , qui ouvre le bal sur le site officiel du club : «Des propos bien différents de ceux de Kylian Mbappé qui avait insinué, après le match aller, que le PSG n'avait pas pris l'OM au sérieux.