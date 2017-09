Areola ne souhaiterait pas prolonger

3

JD

Je t'aime, moi non plus.Pur produit de la formation parisienne, Alphonse Areola semble aujourd'hui subir le poids de ses prêts à répétition. Alors qu'il s'est installé au poste de titulaire entre les perches de la capitale, le portier de 24 ans pourrait aller voir ailleurs... une bonne fois pour toutes.Selon les informations du site, Alphonse a refusé une prolongation de contrat. La raison : il souhaite s'imposer au poste de gardien numéro 1, mais ressent encore trop la concurrence de Trapp. Son bail au Parc se terminant en 2019, il se laisse ainsi une fenêtre de tir pour mettre les voiles au prochain mercato d'été.Coïncidence ou pas, l'annonce fait écho à une petite phrase lâchée par Thomas Meunier lors d'une rencontre avec le. «1,99 mètre pour être précis. Soient six petits centimètres de plus qu'Areola. Mais à ce niveau-là, on sait que le diable se cache dans les détails.