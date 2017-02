Areola, last chance but not least

Annoncé comme le futur taulier dans les buts du PSG, Alphonse Areola est dans le dur depuis son retour de blessure fin novembre. Au point d'avoir non seulement perdu sa place de titulaire au profit de Kevin Trapp, mais aussi une grosse dose de crédibilité auprès des observateurs. Avec la blessure de l'Allemand, il joue ses dernières cartes. À moins que cela ne soit l'opportunité de franchir un palier ?

0

« Il est à la croisée des chemins. »

« Il rebondira tôt ou tard, à Paris ou ailleurs. »

Propos recueillis par Nicolas Jucha

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» La vanne a largement tourné sur Twitter en décembre, juste avant Noël. De quoi bien pourrir les fêtes de l'intéressé, et surtout souligner que depuis une blessure en novembre, Alphonse Areola n'est plus vraiment le même. Jadis futur taulier, gardien formé au club en mesure de s'installer pour longtemps, il est devenu en quelques semaines un élément dont on compare les stats au légendaire Apoula Edel. Délogé de son rôle de numéro 1 dans la capitale depuis une contre-performance de trop à Guingamp le 17 décembre (1-2), il a été remis dans le circuit par la blessure de Kevin Trapp contre l'AS Monaco dimanche dernier. Avec une volée de critiques à la suite de l'égalisation de Bernardo Silva , jugée évitable par beaucoup sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels.En clair, le grand Alphonse est dans le dur, peut-être pour la première fois de sa vie sportive. «» , se souvient Gilles Bourges , qui était l'entraîneur des gardiens du PSG quand Areola a débarqué chez les pros. «» Une situation qui perdure depuis son retour de blessure fin novembre contre Arsenal, et qu'il n'a pas su redresser. «» , estime son ancien mentor à Paris. «Sobre, autoritaire et efficace de mi-septembre à novembre à la suite d'une titularisation surprise contre Arsenal en Ligue des champions, l'international espoirs s'affiche désormais fébrile et bien moins décisif. «» , estime aujourd'hui Bourges. Le calendrier est serré : dès le 14 février, c'est le FC Barcelone qui se présente au Parc, pour une affiche qu'Areola pourrait disputer si Kevin Trapp n'a pas récupéré d'ici là.» Un club où la gestion des gardiens ne séduit pas le spécialiste du poste : «» Si officieusement, c'est l'Allemand qui apparaît aujourd'hui comme le numéro 1 dans l'esprit d' Unai Emery , l'Espagnol n'a pas officiellement tranché le débat. Et prend le risque de se retrouver avec non pas deux cadors dans les buts, mais bien deux hommes en mal de confiance parce que sous pression.» , déplore Bourges, bien conscient que le champion du monde U20 2013 a pris très cher sur le net. «» , estime Bourges.Pour lui, la trajectoire « rectiligne » du joueur parle d'elle-même : «» Et qui aurait dû honorer sa première cape début novembre, mais a vu Benoît Costil devenir international à sa place à Lens. Avant que les emmerdes ne commencent. Désormais, Areola doit rebondir ou régresser. Gilles Bourges : «