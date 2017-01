Arda Turan soutient Erdoğan

0

JD

Loin des yeux, près du cœur.Les réseaux sociaux, par leur effet de réaction en chaîne, s'avèrent souvent utiles pour propager un message à grande échelle. Arda Turan le sait. Le milieu du FC Barcelone s'est invité dans le débat du projet de réforme constitutionnelle qui agite son pays, la Turquie . Répondant à l'ancien joueur devenu journaliste sportif Rıdvan Dilmen, il a assuré à Recep Tayyip Erdoğan tout son soutien dans ce projet que le président proposera à la population par référendum, probablement au mois d'avril. Avant d'inviter son compatriote Burak Yılmaz, qui évolue au Beijing Guoan, à faire de même.Ce projet vise à créer un système présidentiel en Turquie , ce qui aurait pour conséquence de considérablement renforcer les pouvoirs d'Erdoğan, au pouvoir depuis quatorze ans. Officiellement, cette volonté de changement est justifiée par la nécessité de consolider le pouvoir exécutif, en réponse à l'instabilité politico-économique que traverse le pays. Mais l'opposition s'inquiète des conséquences autoritaires qui pourraient s'ensuivre. Et de citer en guise d'exemple, les nombreuses purges qui ont suivi la tentative de coup d'État survenue l'été dernier à Istanbul et Ankara. À l'époque, Arda Turan avait enjoint ses compatriotes à descendre dans la rue pour soutenir le président turc.Les liens entre Turan et Erdoğan sont de notoriété publique. En 2013, alors qu'il préparait son mariage, le milieu de terrain, sachant que le président y assisterait, avait pris la décision de ne pas servir d'alcool pendant sa présence. Si le mariage n'a finalement pas eu lieu, l'amitié, elle, a perduré. Après l'échec de l'Euro 2016, Turan, qui est également capitaine de la Turquie , a pu compter sur le soutien public d'Erdoğan qui a pris publiquement sa défense. Après quoi, l'intéressé l'avait chaleureusement remercié sur Instagram.L'anti Deniz Naki