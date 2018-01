Arda Turan rentre au pays

18

Placardisé depuis un moment au Barça , c'est à la maison qu' Arda Turan s'en va retrouver le sourire. Comment ? En prêt de deux ans (qui correspond à ses deux dernières années de contrat à Barcelone) assorti d'une option d'achat au sein du club d'İstanbul Başakşehir, club chéri du chef d'État turc Recep Tayyip Erdoğan.L'international turc n'a pas disputé la moindre minute cette saison avec les, et cela fera un an ce dimanche qu'il a marqué son dernier but avec le Barça en championnat.Un retour aux sources bienvenu, donc.