Arda dans de beaux draps

Prestations sportives en berne, suspicions d’agression sur un journaliste, fin de carrière internationale prématurée... Depuis qu’il est parti de l’Atlético de Madrid pour Barcelone, Arda Turan accumule les déboires.

Bien dans ses pompes, bien dans sa tête ?

Par Florian Cadu

Propos de KDH recueillis par FC

Jusqu’à l’été 2015, la trajectoire était aussi limpide que linéaire. Venu de sa Turquie natale, Arda Turan , qui a effectué sa formation à Galatasaray, vient de passer quatre ans à l’Atlético de Madrid quand il s’apprête à rejoindre le sommet du football européen. Achetée par l’immense FC Barcelone pour 34 millions d'euros (plus sept de bonus), la barbe touche alors le Graal. Désormais, il ne peut pas monter plus haut. Alors, elle va redescendre. En abîmant, malheureusement, le visage qui la porte.En réalité, la loi de Finagle, qui dérive de la loi de Murphy et nommée plus vulgairement loi des emmerdements maximum, s’est écrite dans la carrière de Turan dès son arrivée en Catalogne. Interdit de recrutement, le Barça doit laisser de côté son nouveau joueur pour six mois. Bonjour l'hospitalité. Et quand on le voit enfin sur les pelouses, le Turc ne convainc pas vraiment. En témoignent ses 23 titularisations recensées en un an et demi. Surtout, tout se pète la gueule concernant la sélection. Hué par ses propres supporters durant l’Euro 2016 pour ses performances décevantes alors qu’il devrait constituer le moteur du groupe, le bonhomme est obligé de s’excuser après une défaite contre la Croatie : «» «, excuse Karel D'Haene, qui a été son partenaire en 2006 quand il était prêté par Galatasaray à Manisaspor.Sauf que la limite vient d’être franchie. Ce qui a même provoqué la fin de carrière internationale pour l’homme de trente ans. La goutte d’eau a débordé dans l’avion du retour après le match amical sans but entre la Turquie et la Macédoine. Excédé par des lignes médiatiques évoquant une engueulade entre Turan et son sélectionneur à propos de primes durant l’Euro français, le milieu offensif aurait cramponné un journaliste au niveau du cou. «» , aurait-il balancé. Étonnant selon Karel D'Haene, qui se souvient d’un jeune footballeur bien dans ses baskets lors de ses premières années : «Un peu plus tard, le protagoniste s’est expliqué sur les réseaux sociaux en disant adieu au maillot national : «(...)(...)(...)"Si vous le souhaitez, je me retire." » Une décision aussi impulsive que son tempérament actuel, qu’il semble ne pas avoir réussi à maîtriser au fil du temps. Comme s’il s’était laissé manger par la pression, les critiques et ses pulsions. «» , reprend Karel D'Haene. Mais contrairement à ce qu’il peut parfois montrer aujourd’hui, «» Et en définitive, les malheureuses histoires extra-sportives d’Arda ont étrangement eu lieu lorsque ses prestations en demi-teinte pouvaient être critiquées. Ce qu’il se passe sur le pré influence-t-il à ce point l’attitude du garçon ? Peut-être. Dans ce cas-là, un départ du Barça ne serait pas ridicule. Histoire de retrouver du ballon et redonner du calme à son système nerveux.